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Corsair представила белоснежный ПК-корпус iCUE 4000D RGB Airflow QL Edition

Компания Corsair анонсировала корпус iCUE 4000D RGB Airflow QL Edition формата Mid Tower, предназначенный для построения настольных компьютеров игрового класса.

Источник изображений: Corsair

Источник изображений: Corsair

Новинка полностью выполнена в белом цвете: это касается как внешней поверхности, так и внутренней части. Фронтальная секция имеет сетчатую структуру, благодаря чему обеспечивается хорошая вентиляция.

В оснащение изначально включены четыре 120-мм вентилятора iCUE QL120 RGB: три установлены спереди, ещё один — сзади. Каждый из них содержит 34 светодиода в составе четырёх отдельных световых контуров. Предусмотрен управляющий контроллер iCUE Lighting Node CORE RGB Lighting. Настраивать эффекты можно с помощью фирменного программного обеспечения Corsair iCUE.

Возможна установка материнских плат формата ATX. Слоты расширения выполнены по схеме «7 + 2», благодаря чему допускается вертикальный монтаж графического ускорителя. Ограничение по длине видеокарты составляет 360 мм.

Компьютер может быть оборудован двумя накопителями типоразмера 3,5" и двумя устройствами хранения данных формата 2,5". Интерфейсный блок в верхней части содержит по одному порту USB 3.1 Type-C и USB 3.0 Type-A, а также комбинированное 3,5-мм гнездо для гарнитуры/микрофона.

Возможно применение жидкостного охлаждения с радиаторами формата до 360 мм. Высота процессорного кулера не должна превышать 170 мм. Стоит корпус около $250. 

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Рубрики: Новости Hardware, корпуса, настольные компьютеры,
Теги: corsair, корпус
corsair, корпус
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