Симулятор выживания Project Oxygen получил окончательное название и сроки выхода в раннем доступе

Польская студия Far From Home, состоящая из бывших разработчиков Dying Light, The Medium, Outriders и дилогии Divinity: Original Sin, представила научно-фантастический симулятор выживания Forever Skies (Project Oxygen до недавнего времени).

Концепция игры по сравнению с первоначальным анонсом не изменилась: события Forever Skies развернутся на разрушенной экологической катастрофой Земле, по которой герой — одинокий учёный — путешествует на высокотехнологичном дирижабле.

«Ищите способы добыть пищу и ресурсы и исследуйте развалины над толстым слоем токсичной пыли, которая покрывает поверхность Земли, и под ним. Откуда взялась пыль? Что она такое? И что скрывается под ней?» — задаются вопросами авторы.

Упомянутый дирижабль станет для протагониста не только средством передвижения по постапокалиптическому миру, но и домом, мастерской, лабораторией. Воздушное судно нужно будет улучшать и расширять.

Геймплей Forever Skies также включает изучение окружения пешком, создание предметов, разведение растений, исследования в области вирусологии и сражения против опасных эволюционировавших созданий.

Скриншоты Forever Skies

Старт раннего доступа Forever Skies ожидается на протяжении текущего года в Steam. На запуске предрелизной версии игра будет рассчитана примерно на 30 часов геймплея. С одним из первых обновлений в проект добавят кооператив на четверых.

Forever Skies пробудет в раннем доступе около года. Разработчики также подтвердили релиз на консолях нынешнего поколения — PlayStation 5, Xbox Series X и S. До приставок симулятор доберётся «немного позже».