3DNewsНовости SoftwarePlayStationСимулятор выживания Project Oxygen получ...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Симулятор выживания Project Oxygen получил окончательное название и сроки выхода в раннем доступе

Польская студия Far From Home, состоящая из бывших разработчиков Dying Light, The Medium, Outriders и дилогии Divinity: Original Sin, представила научно-фантастический симулятор выживания Forever Skies (Project Oxygen до недавнего времени).

Источник изображений: Far From Home

Источник изображений: Far From Home

Концепция игры по сравнению с первоначальным анонсом не изменилась: события Forever Skies развернутся на разрушенной экологической катастрофой Земле, по которой герой — одинокий учёный — путешествует на высокотехнологичном дирижабле.

«Ищите способы добыть пищу и ресурсы и исследуйте развалины над толстым слоем токсичной пыли, которая покрывает поверхность Земли, и под ним. Откуда взялась пыль? Что она такое? И что скрывается под ней?» — задаются вопросами авторы.

Упомянутый дирижабль станет для протагониста не только средством передвижения по постапокалиптическому миру, но и домом, мастерской, лабораторией. Воздушное судно нужно будет улучшать и расширять.

Геймплей Forever Skies также включает изучение окружения пешком, создание предметов, разведение растений, исследования в области вирусологии и сражения против опасных эволюционировавших созданий.

Скриншоты Forever Skies
Смотреть все изображения (13)
Смотреть все
изображения (13)

Старт раннего доступа Forever Skies ожидается на протяжении текущего года в Steam. На запуске предрелизной версии игра будет рассчитана примерно на 30 часов геймплея. С одним из первых обновлений в проект добавят кооператив на четверых.

Forever Skies пробудет в раннем доступе около года. Разработчики также подтвердили релиз на консолях нынешнего поколения — PlayStation 5, Xbox Series X и S. До приставок симулятор доберётся «немного позже».

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Анонсирован Dystopians — похожий на Fallout Shelter симулятор колонии в киберпанке
Общие продажи симулятора выживания Rust превысили 12,4 млн копий
Мир, где одной грубой силы недостаточно: разработчики Project Oxygen рассказали об источниках вдохновения
Project Oxygen — новая выживалка от выходцев из Techland на движке Unreal Engine для PS5 и XSX
Следующая Armored Core предложит бои в духе Souls и мир, созданный Хидетакой Миядзаки
Unpacking и Inscryption лидируют в номинациях IGF Awards 2022
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Симулятор, Анонс, Xbox, PlayStation,
Теги: forever skies, far from home, симулятор выживания
forever skies, far from home, симулятор выживания
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Предварительные тесты мобильного Intel Core i9-12900HK — потребление до 113 Вт, температура до 99 °C, но быстрее Ryzen 9 5900HX на 29 % 134
Минпромторг придумал, как заставить госкомпании закупать компьютеры на отечественных процессорах 129
AMD считает, что Radeon RX 6500 XT не привлечёт внимание майнеров 128
NVIDIA сегодня представит и сразу выпустит GeForce RTX 3080 с 12 Гбайт памяти 103

© 1997-2022 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
NVIDIA допускает, что игровые видеокарты способствуют росту хэшрейта криптовалют
Фото дня: кристалл российского процессора Эльбрус-8С
Sony решила бороться с дефицитом PlayStation 5, увеличив производство PlayStation 4
Linux-смартфон PinePhone Pro Explorer Edition стал доступен для заказа по цене $399
В России новую версию GeForce RTX 3080 оценили от 170 тыс. рублей
Анонсирован Dystopians — похожий на Fallout Shelter симулятор колонии в киберпанке 23 мин.
Средний россиянин тратил более 4 часов в день на мобильные приложения в 2021 году 2 ч.
Apple очистила App Store от клонов ставшего вирусным приложения Wordle 2 ч.
Netskope: облачные сервисы стали главным источником киберугроз для корпоративных сетей 2 ч.
Microsoft исправила 96 уязвимостей в разных продуктах 2 ч.
Instagram позволит редактировать порядок размещения постов 2 ч.
Судья дал FTC ещё один шанс подать иск против Facebook 3 ч.
AMD выпустила видеодрайвер Radeon Software Adrenalin Edition 22.1.1 с поддержкой God of War и Monster Hunter Rise 3 ч.
В Fortnite появились торнадо, молнии и сигнальные пистолеты 3 ч.
Поклонники показали мультиплеерный мод для The Legend of Zelda: Breath of the Wild, за который могут получить $10 тыс. 4 ч.
EVGA представила видеокарты GeForce RTX 3080 FTW3 и XC3 с 12 Гбайт памяти по цене от $1250 29 мин.
Virgin Orbit расширит географию космических пусков на Великобританию и Японию 33 мин.
Планшет Moto Tab G70 получил 11" дисплей и процессор Helio G90T 47 мин.
GSA: «настоящие» 5G-сети с SA развернули только 10% операторов 52 мин.
InWin выпустила блоки питания с модульной системой кабелей P Series в белом цвете 3 ч.
NVIDIA стала заключать контракты на поставки электронных компонентов на годы вперёд для устранения дефицита в разных сегментах 3 ч.
Швейцарские учёные обнаружили необычную вытянутую форму у похожей на Юпитер экзопланеты 3 ч.
В Дублине и окрестностях прекращён приём заявок на подключение дата-центров к энергосети 3 ч.
ASUS представила видеокарты GeForce RTX 3080 с 12 Гбайт памяти по цене от €1519 3 ч.
Космическая обсерватория IXPE приступила к научным исследованиям 3 ч.