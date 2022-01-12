Sony решила бороться с дефицитом PlayStation 5, увеличив производство PlayStation 4

Пандемия вынудила многие компании поменять первоначальные планы, и корпорация Sony не стала исключением. По неофициальным данным, после выпуска игровой консоли PlayStation 5 осенью позапрошлого года она намеревалась прекратить выпуск PlayStation 4 к концу 2021 года, но вместо этого увеличит объёмы выпуска консолей прошлого поколения примерно на миллион штук.

Не секрет, что с момента своего рыночного дебюта осенью 2020 года PlayStation 5 остаётся дефицитным товаром. Для выпуска PlayStation 4 требуется меньше современных компонентов, эта консоль проще и дешевле в производстве, поэтому ради удержания аудитории в своей экосистеме Sony готова не только продлить жизненный цикл PlayStation 4, но и увеличить производственную программу на текущий год.

Представители Sony, как поясняет Bloomberg, никогда не называли официальных сроков снятия с производства PlayStation 4, но из неофициальных источников известно, что в первоначальных планах фигурировал конец 2021 года. Сохраняя жизнь PlayStation 4, компания Sony получает несколько преимуществ. Во-первых, это позволит удержать ту часть аудитории, которая могла испугаться сложностей с покупкой консолей марки и задуматься о переходе в лагерь конкурентов. Во-вторых, рост объёмов закупок комплектующих даст Sony больше веса в переговорах с поставщиками. Наконец, вместо провала продаж компания получит шанс если не нарастить выручку, то хотя бы сохранить её на имеющемся уровне.

PlayStation 4 с момента своего дебюта в 2013 году разошлась тиражом более 116 млн штук, она до сих пор формирует основную часть прибыли профильного подразделения Sony от реализации игр и подписок. Производство PlayStation 5 натолкнулось на дефицит комплектующих, а разработка игр для новой платформы сдерживается пандемией. Наконец, всё усугубляют проблемы с логистикой. В глобальном масштабе Sony ищет и новые источники прибыли, присматриваясь к сегменту устройств виртуальной реальности и электромобилей.