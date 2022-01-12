Первое дополнение к Humankind добавит в игру шесть африканских культур

Издательство Sega и студия-разработчик Amplitude анонсировали «Культуры Африки» (Cultures of Africa) — первое платное дополнение к своей глобальной пошаговой 4X-стратегии Humankind.

Как можно догадаться по названию, «Культуры Африки» добавит в Humankind ряд культур с африканского континента, охватывающих все эпохи игры:

банту (экспансионизм) — позволяет захватить большую территорию в самом начале партии;

гараманты (земледелие) — позволяет получать пищу даже с засушливых земель;

суахили (торговля) — позволяет извлечь выгоду из прибрежного расположения городов;

масаи (земледелие) — позволяет оптимизировать прирост населения;

эфиопы (милитаризм) — позволяет быстро добиться успеха в военном деле и науке;

нигерийцы (земледелие) — позволяет увеличить запасы масла.

Вдобавок к дополнительным культурам аддон предложит пять новых чудес природы и света (гора Килиманджаро, водопад Виктория, Зума Рок, озеро Натрон, великая мечеть Дженне), семь независимых народов и 15 сюжетных событий.

«Культуры Африки» поступит в продажу 20 января текущего года для Steam (359 рублей с учётом 10-процентной скидки до 24 января), Epic Games Store (539 рублей) и Microsoft Store ($8).

Humankind дебютировала 17 августа текущего года на ПК и в облачном сервисе Google Stadia. По мнению Sega, игра показала «хороший старт» и имеет потенциал превратиться в полноценную серию.