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«Ростех» и «ЭР-Телеком» завершили поглощение провайдера «Акадо»

Совместное предприятие «Ростеха» и «ЭР-Телекома» закрыло сделку по приобретению интернет-провайдера «Акадо»: новый владелец получил в компании 75 % минус одну акцию, а блокирующий пакет размером 25 % плюс одна акция остался у «АВК Инвестментс» Максима Майорца. Сумма сделки, по оценкам экспертов, составляет от 3 до 4 млрд руб.

Источник изображения: Michal Jarmoluk / pixabay.com

Источник изображения: Michal Jarmoluk / pixabay.com

Официально новым владельцем активов «Акадо Холдинга» (контролирует работающую под брендом «Акадо» Московскую телекоммуникационную корпорацию «Комкор») стало зарегистрированное в сентябре 2021 года ООО «М-Ком». Согласно данным Kartoteka.ru, 100 % организации принадлежат «ЭР-Телеком Холдингу», однако в госкорпорации «Ростех» заявили, что владеют 25 % долей в компании. Факт закрытия сделки подтвердили изданию «Коммерсантъ» её стороны, но её сумма официально не раскрывается.

По завершении процедуры поглощения новые владельцы планируют построить платформу по развитию цифровых технологий. В неё войдут решения в области интернета вещей, связи стандарта 5G, «умного горда», а также центры обработки данных — всё это будет востребовано государственными клиентами и частными организациями, уверены новые владельцы.

Московская телекоммуникационная корпорация была учреждена в 1992 году и находилась под контролем принадлежащей Виктору Вексельбергу группы «Ренова» — она пыталась избавиться от актива ещё с 2010 года, которым тогда заинтересовались «Мегафон» и «Ростелеком». В 2013 году ФАС выдало разрешение «ЭР-Телекому» на поглощение компании, однако тогда сделка не состоялась — «ЭР-Телеком» в 2017 году поглотил активы провайдера в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В 2020 году 51 % «Акадо» были переданы «АВК инвестментс» выходца из «Реновы» Максима Майорца, поскольку господин Вексельберг попал под американские санкции. В августе того же года интерес к активу проявил «Ростех».

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2020 года выручка «Акадо Холдинг» составила 2 млн руб. при убытках в 326,5 млн руб. На московском рынке широкополосного доступа провайдер «Акадо» в III квартале 2021 года занимал 6 % по выручке и 7 % по количеству абонентов.

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Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации, финансовые новости и аналитика, российская наука и промышленность,
Теги: акадо, эр-телеком холдинг, ростех
акадо, эр-телеком холдинг, ростех
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