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Linux-смартфон PinePhone Pro Explorer Edition стал доступен для заказа по цене $399

Команда Pine64 сообщила о том, что отныне все желающие могут заказать смартфон PinePhone Pro Explorer Edition, спроектированный для работы с операционными системами на ядре Linux.

Источник изображений: Pine64

Источник изображений: Pine64

Аппарат выполнен на процессоре Rockchip RK3399S, который содержит шесть вычислительных ядер: дуэт Cortex-A72 и квартет Cortex-A53. Обработкой графики занят ускоритель Mali T860MP4. Объём оперативной памяти LPDDR4 составляет 4 Гбайт, вместимость флеш-модуля — 128 Гбайт (плюс карта microSD).

Дисплей имеет размер 6 дюймов по диагонали и обладает разрешением 1440 × 720 точек при соотношении сторон 2:1. Защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass 4.

Спереди установлена 8-мегапиксельная камера с сенсором OmniVision OV8858, а в состав тыльной камеры входит 13-мегапиксельный датчик Sony iMX258. Присутствуют адаптеры Wi-Fi 802.11ас и Bluetooth: 5.0, приёмник GPS/ГЛОНАСС, порт USB 3.0 Type-C, гнездо для наушников на 3,5 мм. Установлена аккумуляторная батарея ёмкостью 3000 мА·ч. Габариты составляют 160,8 × 76,6 × 11,1 мм, вес — 215 г.

На смартфоне могут применяться различные варианты Linux. В их число входят Arch Linux ARM, Manjaro ARM, Mobian на основе Debian, postmarketOS, NixOS, LuneOS и другие. Аппарат предлагается по цене 399 долларов США

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: pine64, pinephone, смартфон, linux
pine64, pinephone, смартфон, linux
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