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«Яндекс» присоединился к разбирательству ФАС против Apple

Стало известно, что компания «Яндекс» и ассоциация «Интернет-видео», объединяющая многие онлайн-кинотеатры, такие как ivi, Okko и Megogo, ходатайствовали о привлечении их к делу о нарушении антимонопольного законодательства России компанией Apple. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Федеральной антимонопольной службы.

Источник изображения: succo / Pixabay

Источник изображения: succo / Pixabay

Согласно имеющимся данным, «Яндекс» и ассоциация заявили, что дело против Apple затрагивает их интересы как разработчиков приложений. Также известно, что ходатайство «Яндекса» уже было рассмотрено и одобрено, тогда как обращение ассоциации пока находится на стадии изучения. Рассмотрение упомянутого дела начнётся 13 января.

Напомним, о возбуждении дела ФАС против Apple стало известно в октябре 2021 года. По мнению ведомства, американская компания «злоупотребляет доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS», требуя от разработчиков удалять ссылки на собственные ресурсы из App Store, а также вынуждая их изменять функциональность приложений таким образом, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. Поскольку Apple взимает комиссию в размере до 30 % с каждого платежа, некоторые приложения дешевле на сайте разработчиков, чем в магазине цифрового контента компании.   

В рамках этого разбирательства Apple грозит штраф в размере от 100 тыс. рублей до 2 % от объёма полученной в России выручки. По мнению экспертов, конечная сумма штрафа может составить от сотен миллионов рублей до более 1 млрд рублей. В «Яндексе» уверены, что у пользователей должна быть возможность узнавать о разных способах оплаты, поэтому ФАС должна оказать воздействие на Apple.

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Рубрики: Новости Hardware, комментарии последних событий,
Теги: apple, яндекс, судебное разбирательство
apple, яндекс, судебное разбирательство
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