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Ужастик In Nightmare поступит в продажу 29 марта — в том числе для PS5

Издательство Maximum Games и разработчики из китайской студии Magic Fish анонсировали точную дату выхода своего ужастика In Nightmare, а также сообщили о расширении платформенной географии игры.

Источник изображения: Maximum Games

Источник изображения: Maximum Games

Напомним, In Nightmare была представлена в марте 2019 года и поначалу ожидалась к релизу на протяжении 2021-го. До недавнего времени игра была заявлена исключительно для PlayStation 4.

Как стало известно, In Nightmare поступит в продажу 29 марта текущего года не только для PS4, но также и PS5. Стоимость игры составит $20. Предзаказы розничной версии доступны в магазине Maximum Games.

Обнародованный по случаю анонса новый трейлер In Nightmare длится чуть меньше шести минут и демонстрирует отрывки из различных секций игры, включая побег от многорукого монстра и сражение с боссом.

По сюжету маленький мальчик оказывается заперт в мире собственных кошмаров, из которого юному протагонисту на пару с духом своей мечты предстоит выбраться, решая головоломки и ускользая от ужасающих чудовищ.

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Рубрики: Новости Software, игры, Пазл, Ужастик, Анонс, PlayStation,
Теги: in nightmare, magic fish studio, maximum games, хоррор, головоломка
in nightmare, magic fish studio, maximum games, хоррор, головоломка
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