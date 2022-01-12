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Take-Two подешевела на 13 % после новости о поглощении Zynga

Акции разработчика и издателя игр Take-Two подешевели на 13 % после того, как было объявлено о поглощении компании Zynga за $12,7 млрд. Сделка обещает стать крупнейшей в игровой индустрии, а новый владелец получит возможность начать активную мобильную экспансию, но эксперты считают, что компания переплачивает.

Источник изображения: zynga.com

Источник изображения: zynga.com

Поглощение Zynga за $12,7 млрд действительно станет крупнейшим в игровой индустрии: для сравнения, в 2016 году китайская Tencent потратила $8,6 млрд на поглощение финской Supercell, а покупка ZeniMax и Bethesda в 2020 году обошлась Microsoft в $7,5 млрд. Take-Two собирается закрыть сделку по поглощению нового актива уже к июню 2022 года. Большая часть студии, говорит новый владелец, сосредоточится на работе с мобильным рынком.

С учётом высокой популярности проектов Take-Two главным недостатком компании пока остаётся слабое присутствие в мобильном секторе, в то время как у Zynga здесь очень большой опыт, а выход мобильных версий GTA Online или спин-оффов франшизы могли бы иметь не меньший успех, чем на ПК и консолях. Падение акций Take-Two на 13,13 % всего за один день эксперты объясняют тем, что издатель поздно обратился к мобильному сегменту и теперь вынужден переплачивать, поскольку у него не было собственного мобильного подразделения. Высокая сумма сделки гарантирует, что покупку не перебьёт другой игрок — в 2020 году EA поглотила студию Codemasters, которой интересовалась Take-Two. Эта версия подтверждается одновременным подорожанием акций Zynga на 40,67 %.

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Рубрики: Новости Software, игры, Браузерные игры, Игры для Android, Игры для iOS,
Теги: take-two, zynga, поглощение
take-two, zynga, поглощение
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