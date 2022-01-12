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Thermalright представила кулер Peerless Assassin 120 SE White ARGB в виде двойной башни

Компания Thermalright анонсировала универсальный процессорный охладитель Peerless Assassin 120 SE White ARGB для мощных настольных компьютеров. Продажи новинки начнутся в ближайшее время, но цена пока не раскрывается.

Источник изображений: Thermalright

Источник изображений: Thermalright

Устройство выполнено в виде двойной башни. Оно наделено двухсекционным алюминиевым радиатором и шестью тепловыми трубками диаметром 6 мм. В основании находится медная прижимная пластина с никелевым покрытием.

В оснащение входят два вентилятора TL-C12CW-S ARGB диаметром 120 мм: один из них установлен между секциями радиатора, второй — на его внешней стороне. Скорость вращения крыльчатки управляется ШИМ-методом: максимальное значение составляет 1550 оборотов в минуту (±10 %). Создаётся воздушный поток объёмом до 112 кубометров в час, а статическое давление достигает 1,53 мм водяного столба. Максимальный уровень шума — 25,6 дБА.

Кулер полностью выполнен в белом цвете: соответствующую окраску получили радиатор, тепловые трубки, кожух и крыльчатка вентиляторов. Последние располагают многоцветной адресуемой подсветкой, которую можно синхронизировать с другими компонентами настольного компьютера.

Говорится о совместимости с процессорами AMD AM4 и Intel 115X/1200/1700. Общие габариты решения составляют 155 × 125 × 135 мм. Цена не уточняется. 

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Рубрики: Новости Hardware, системы охлаждения,
Теги: thermalright, кулер, охлаждение
thermalright, кулер, охлаждение
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