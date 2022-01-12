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Разработчики God of War объявили дату и время старта предзагрузки ПК-версии

Принадлежащая Sony Interactive Entertainment студия Santa Monica в своём официальном микроблоге сообщила о скором открытии предварительной загрузки ПК-версии приключенческого экшена God of War (2018).

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Как стало известно, предзагрузка God of War стартует сегодня, 12 января, в 19:00 по московскому времени. То есть за двое суток до официального релиза проекта в Steam и Epic Games Store.

Сообщается, что функция предварительной загрузки ПК-версии God of War будет доступна только предзаказавшим игру пользователям Steam. Epic Games Store в твите Santa Monica Studio не упоминается.

Напомним, вчера на YouTube-канале Sigma Hawk Gaming появилось два часа прохождения ПК-версии God of War. К настоящему моменту ролик скрыли. Как выяснилось, блогер поторопился: эмбарго на публикацию геймплея порта спадает лишь сегодня.

God of War поступит в продажу для Steam и Epic Games Store уже 14 января текущего года. Ранее Santa Monica Studio раскрыла технические особенности и детальные системные требования проекта.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Приключение, Анонс,
Теги: god of war, santa monica studio, sony interactive entertainment, приключенческий экшен
god of war, santa monica studio, sony interactive entertainment, приключенческий экшен
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