Разработчики God of War объявили дату и время старта предзагрузки ПК-версии

Принадлежащая Sony Interactive Entertainment студия Santa Monica в своём официальном микроблоге сообщила о скором открытии предварительной загрузки ПК-версии приключенческого экшена God of War (2018).

Как стало известно, предзагрузка God of War стартует сегодня, 12 января, в 19:00 по московскому времени. То есть за двое суток до официального релиза проекта в Steam и Epic Games Store.

Сообщается, что функция предварительной загрузки ПК-версии God of War будет доступна только предзаказавшим игру пользователям Steam. Epic Games Store в твите Santa Monica Studio не упоминается.

Pre-load for Steam will begin Wednesday, Jan 12th @ 8 AM PT! pic.twitter.com/Bc0kJSEx9T — Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) January 11, 2022

Напомним, вчера на YouTube-канале Sigma Hawk Gaming появилось два часа прохождения ПК-версии God of War. К настоящему моменту ролик скрыли. Как выяснилось, блогер поторопился: эмбарго на публикацию геймплея порта спадает лишь сегодня.

God of War поступит в продажу для Steam и Epic Games Store уже 14 января текущего года. Ранее Santa Monica Studio раскрыла технические особенности и детальные системные требования проекта.