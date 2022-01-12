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Дебютировал бюджетный смартфон Meizu mBlu 10 с 6,62" дисплеем и чипом Unisoc

Компания Meizu анонсировала доступный смартфон mBlu 10 под управлением операционной системы Android 11 с фирменной надстройкой Flyme 9. Устройство доступно для предварительного заказа в белом, чёрном и зелёном цветовых исполнениях.

Источник изображений: Meizu

Источник изображений: Meizu

Аппарат оборудован 6,62-дюймовым дисплеем формата HD+ с разрешением 1600 × 720 точек и частотой обновления 60 Гц. В каплевидном вырезе в верхней части экрана располагается 8-мегапиксельная камера.

Кремниевым «сердцем» служит процессор Unisoc Tiger T310, который содержит четыре вычислительных ядра с тактовой частотой до 2,0 ГГц. Интегрированный модем обеспечивает поддержку сетей TDD-LTE, FDD-LTE, TD-SCDMA, WCDMA, CDMA и GSM.

В тыльной части находится тройная камера. Она объединяет 48-мегапиксельный датчик Samsung S5KGM2 и два 2-мегапиксельных сенсора. В оснащение входят адаптер Bluetooth 4.2, инфракрасный приёмопередатчик, 3,5-мм гнездо для наушников.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 10-ваттной подзарядки. Весит смартфон около 200 г.

Новинка доступна в модификациях с 4 и 6 Гбайт оперативной памяти, а вместимость флеш-накопителя составляет 64 и 128 Гбайт. Цена начинается со 110 долларов США. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: meizu, смартфон
meizu, смартфон
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