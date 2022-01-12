Видео: трейлер расширения «Королева-ведьма» для Destiny 2 с динамичными боями в проклятом дворце

Студия Bungie выпустила новый трейлер Destiny 2, приуроченный к скорому релизу крупного расширения «Королева-ведьма» (The Witch Queen). В представленном видео запечатлены динамичные сражения во дворце древней богини.

«Безумное царство скверны и величия, мир-Престол Саватун поддерживает хрупкий баланс ужасной силы. Всё, что она скрывает, таится здесь — в стенах её сверкающего дворца и в вязкой топи болот. Доберитесь до истины и узрите, что свои тайны есть не только у Тьмы, но и у Света», — гласит официальное описание ролика.

В новом расширении Стражи посетят мир-Престол, подчиняющийся Саватун. Это богиня коварства, она же королева-ведьма. Саватун подчинила себе Свет и дала его силу своим слугам, с которыми придётся разбираться игрокам.

Расширение «Королева-ведьма» добавит в игру новый архетип оружия (глефа), два дополнительных подземелья (актуально для издания Deluxe) и систему крафтинга оружия. Весь контент станет доступен 22 февраля.

Destiny 2 доступна на ПК, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X и S, а также PlayStation 5.