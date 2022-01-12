В США хотят ужесточить правила в отношении криптовалютных банкоматов, чтобы пресечь торговлю людьми и наркотиками

Счётная палата США опубликовала отчёт, в котором отметила, что цифровые валюты всё чаще используются для содействия торговле людьми и наркотиками, причём большую роль в незаконном обороте валюты могут играть криптовалютные киоски.

В своём отчёте счётная палата указала на лазейку в законодательстве, касающемся киосков, которые в просторечии известны как крипто-банкоматы. Дело в том, что сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) требует, чтобы криптовалютные банкоматы были зарегистрированы, но вместе с тем нет требования, чтобы их владельцы регулярно сообщали об конкретном местоположении аппарата.

По мнению регулирующего органа, это ограничивает возможности федеральных агентств выявлять киоски в районах, характеризующихся высоким риском финансовых преступлений и потенциально связанных с торговлей людьми и наркотиками. Ещё одним фактором, способствующим торговле людьми и наркотиками, является высокая степень анонимности криптовалютных транзакций, что затрудняет отслеживание криминальных транзакций правоохранительными органами.

По данным Coin ATM Radar, за последние два года количество криптовалютных банкоматов во всем мире возросло с 6369 до 34 500. Большинство из них, или около 30 508 штук, находятся в США.