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Поклонники показали мультиплеерный мод для The Legend of Zelda: Breath of the Wild, за который могут получить $10 тыс.

В ноябре прошлого года блогер PointCrow пообещал $10 тыс. тому, кто создаст мультиплеерный мод для The Legend of Zelda: Breath of the Wild. За выполнение задачи взялась команда из трёх моддеров во главе с Алексом Мангом (Alex Mangue). Недавно они представили демонстрацию кооперативного геймплея.

Здесь и ниже: скриншоты из видеоролика

Здесь и ниже: скриншоты из видеоролика

По условиям PointCrow, мод должен быть полностью исправным, бесплатным, поддерживать игру для двоих пользователей в любом месте карты и работать без серверов. Поскольку на Wii U и Nintendo Switch моды официально не поддерживаются, создателям позволяется использовать эмуляторы. Также желающим получить вознаграждение придётся предоставить блогеру ранний доступ за неделю или две до релиза.

Пользователи посчитали такую задачу слишком сложной, а предложенную сумму — недостаточно большой. PointCrow согласился с последним, однако заметил, что, несмотря на размер вознаграждения, его предложение вызвало большой интерес у моддерского сообщества.

Уже в ноябре Манг показал первые наработки в видеороликах — тогда ему удалось заставить игру учитывать позиции нескольких пользователей сразу и синхронизировать здоровье врагов. Как объяснил автор, мод работает через CEMU (эмулятор Wii U для ПК) и объединяет данные из нескольких одновременных сеансов, а не добавляет новых игроков непосредственно. Такой способ называют самым простым, однако он также не лишён трудностей: придётся связать множество систем и показателей (местонахождение героев, очки опыта, анимации и другое).

В свежем ролике можно увидеть, как три игрока вместе путешествуют по Хайрулу пешком и на парапланах, сражаются с врагами, забирают добычу и взбираются на башню. Модификация находится в разработке, поэтому присутствуют технические проблемы — например, модели других пользователей перемещаются рывками. Дату выхода не называют.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild вышла в марте 2017 года на Nintendo Switch и Wii U. К сентябрю 2021 года общие продажи приблизились к 27 млн копий. В конце декабря 2021-го приключенческий экшен был признан лучшей консольной игрой в истории по результатам голосования среди зрителей японского телеканала TV Asahi, в котором поучаствовало 50 тысяч человек. 

На Е3 2019 Nintendo анонсировала сиквел для гибридной консоли, название которого держит в секрете из-за присутствующего в нём спойлера. В июне прошлого года компания показала трейлер с отрывками геймплея и подтвердила релиз в 2022 году. По слухам от IGN, премьера состоится в ноябре.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Приключение, Моды, патчи, дополнения, Nintendo,
Теги: the legend of zelda, the legend of zelda: breath of the wild, экшен, приключение, nintendo
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