Космическая обсерватория IXPE приступила к научным исследованиям

Космическая обсерватория Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), имеющая в оснащении три идентичных телескопа и предназначенная для измерения поляризации космических рентгеновских излучений, приступила к научным наблюдениям за объектами Вселенной. Проект реализуется совместными усилиями Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США и Итальянского космического агентства.

«Начало научных наблюдений IXPE знаменует начало новой главы в рентгеновской астрономии. Одно можно сказать наверняка: мы можем ожидать неожиданных результатов», — прокомментировал начало работы обсерватории Мартин Вайскопф (Martin Weisskopf), руководитель исследовательской группы миссии IXPE.

Первой официальной научной целью IXPE стала Кассиопея А, которая представляет собой остатки массивной звезды, которая взорвалась сверхновой около 350 лет назад и находится в пределах нашей галактики. Сверхновые наполнены магнитной энергией и ускоряют частицы почти до скорости света. Обсерватория предоставит подробные данные о структуре магнитного поля Кассиопеи А, наблюдать которое иным способом невозможно. Изучение поляризации рентгеновских лучей поможет учёным подробнее изучить структуру магнитного поля этого объекта.

«Измерить поляризацию рентгеновского излучения непросто. Необходимо собрать много света, но неполяризованный свет при этом действует как фоновый шум. Для обнаружения поляризованного рентгеновского излучения может потребоваться некоторое время», — считает Вайскопф.

В процессе калибровки учёные направили обсерваторию на две яркие (с точки зрения рентгеновского излучения) цели: 1ES 1959+650 (чёрная дыра в центре галактики) и SMC X-1 (вращающаяся мёртвая звезда или пульсар). Яркость этих объектов помогла команде IXPE откалибровать научные инструменты космической обсерватории, внеся соответствующие настройки.

Напомним, аппарат IXPE был запущен в космическое пространство 9 декабря с помощью ракеты-носителя SpaceX Falcon 9. В настоящее время он находится на орбите высотой около 600 км. Стрела обсерватории, которая обеспечивает расстояние, необходимое для фокусировки рентгеновских лучей на её детекторах, была успешно развёрнута 15 декабря. Следующие три недели команда учёных проверяла возможности маневрирования и изменения настроек научного оборудования, а также работала над выравниванием телескопов.