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NVIDIA допускает, что игровые видеокарты способствуют росту хэшрейта криптовалют

Представители NVIDIA обычно уходят от прямого ответа на вопрос о способности майнеров существенно влиять на доступность игровых видеокарт на рынке. Но теперь компания признала, что игровые видеокарты «могут влиять на мировые мощности для добычи криптовалют».

Источник изображения: NVIDIA

Источник изображения: NVIDIA

На мероприятии Needham Growth Conference финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) заявила, что у компании по-прежнему нет инструментов для точной оценки влияния криптовалютного фактора на выручку от реализации игровых видеокарт GeForce. Разделить целевые аудитории компания давно пытается при помощи механизма ограничений LHR и специальных карт CMP, но судит об их эффективности с осторожностью. При этом компания убеждена, что меры по разделению аудитории на майнеров и геймеров, выраженные в поставках ускорителей для майнинга CMP и игровых видеокарт с механизмом ограничений LHR, достаточно эффективны.

По каким именно причинам хэшрейт криптовалют продолжает расти, финансовый директор NVIDIA сказать не берётся. По её словам, это могут быть как игровые видеокарты GeForce или AMD, так и непосредственно ускорители CMP, а также специализированные решения на базе ASIC. Любой из этих факторов способен влиять на производительность добычи криптовалют в мире, весь вопрос лишь заключается в том, насколько сильно.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты, финансовые новости и аналитика, Цифровые финансы,
Теги: nvidia, nvidia geforce, майнинг, видеокарты, криптовалюты
nvidia, nvidia geforce, майнинг, видеокарты, криптовалюты
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NVIDIA допускает, что игровые видеокарты способствуют росту хэшрейта криптовалют
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