AMD выпустила видеодрайвер Radeon Software Adrenalin Edition 22.1.1 с поддержкой God of War и Monster Hunter Rise

Компания AMD выпустила новый пакет графического драйвера Radeon Software Adrenalin Edition 22.1.1. В него была добавлена поддержка игр God of War и Monster Hunter Rise, проведены игровые оптимизации и внесены исправления старых ошибок.

В игре God of War новая версия видеодрайвера повышает производительность до 7 % с настройками 4K Ultra на видеокартах Radeon RX 6900 XT, Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6700 XT по сравнению с предыдущей версией драйвера.

Устранённые проблемы:

подключение к системе нескольких мониторов с высокой пропускной способностью дисплея и разницей в вертикальных интервалах могло привести к тому, что у некоторых пользователей наблюдались высокие значения тактовой частоты памяти в режиме ожидания;

после обновления до последней версии программного обеспечения Radeon, компонент Power Tuning сохранённого профиля настройки мог некорректно загружаться, когда пользователь импортировал ранее сохранённый профиль;

исправлена проблема в игре Halo Infinite, когда некоторые пользователи увеличивали изображение ( приближали камеру) во время игры и могли столкнуться с искажением изображения на некоторых графических продуктах AMD, таких как Radeon RX 5600 XT;

во время игры и могли столкнуться с искажением изображения на некоторых графических продуктах AMD, таких как Radeon RX 5600 XT; исправлено мерцание в игре Fortnite на некоторых графических продуктах AMD, таких как Radeon RX 6800 XT, использующих DirectX 12 с включённым Radeon Boost.

Производитель также перечислил известные проблемы:

расширенная синхронизация может вызвать появление чёрного экрана при включении в некоторых играх, на некоторых конфигурациях системы. Пользователи, у которых могут возникнуть проблемы с включённой расширенной синхронизацией, должны отключить её;

метрики производительности Radeon и функции ведения журнала могут периодически сообщать об очень высоких и неверных значениях тактовой частоты памяти;

при игре в Borderlands 3 в режиме DirectX 12 и с включённым Radeon Boost время загрузки на некоторых графических продуктах AMD, таких как Radeon RX 6800 XT, может превышать ожидаемое.

Скачать графический драйвер Radeon Software Adrenalin Edition 22.1.1 можно с сайта компании AMD.