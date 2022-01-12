3DNewsТехнологии и рынок IT. НовостикосмосШвейцарские учёные обнаружили необычную ...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Швейцарские учёные обнаружили необычную вытянутую форму у похожей на Юпитер экзопланеты

У отдалённо похожей на Юпитер экзопланеты WASP-103b, расположенной в звёздной системе на расстоянии более 1000 световых лет от Солнечной, обнаружена необычная форма, напоминающая скорее мяч для регби или американского футбола, чем традиционную сферу. Учёные говорят, что планета была вытянута гравитационными силами своей звезды.

Художественное изображение планеты WASP-103b. Источник изображения: esa.int

Художественное изображение планеты WASP-103b. Источник изображения: esa.int

Экзопланета WASP-103b была открыта в 2014 году. Её ещё называют «горячим Юпитером», поскольку она расположена в чрезвычайной близости от своей звезды — период обращения составляет всего одни земные сутки. В результате планета подвергается значительному воздействию радиации и мощных приливных сил — как те, которыми Луна воздействует на земные океаны, но несравненно более мощные, говорится в заявлении учёных Женевского университета.

Необычное открытие швейцарские учёные сделали благодаря обработке данных наблюдений с европейской космической обсерватории «Хеопс» (CHEOPS — CHaracterizing ExOPlanets Satellite), запущенной на земную орбиту в декабре 2019 года. Исследованию поспособствовали результаты наблюдений с космических телескопов «Хаббл» и «Спитцер» — учёные обработали информацию, полученную при наблюдении нескольких «проходов» экзопланеты перед своей звездой.

Это позволило учёным сделать некоторые выводы относительно внутренней структуры планеты и воспользоваться параметрами, известными как числа Лава — они были названы в честь британского учёного Огастеса Лава (Augustus Edward Hough Love), сделавшего вклад в теорию приливов. Расчёты позволили исследователям выяснить, как распределяется масса в WASP-103b, хотя точность этих расчётов пока относительно невелика. В будущем авторы исследования хотят уточнить рассчитанные ими данные, получив доступ к дальнейшим наблюдениям с «Хеопса» и, возможно, недавно запущенного американским NASA телескопа «Джеймс Уэбб».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В системе двойной звёзды впервые обнаружили экзопланету — считалось, что её там быть не должно
Экзопланета с железным дождём может оказаться даже более горячей, чем считалось раньше
Размер имеет значение: жизнь земного типа можно найти только на сопоставимых по размеру планетах
Россия планирует увеличить число пусков космических ракет вдвое
Гори-гори, моя звезда: в 2023 году японцы запустят первый в мире деревянный спутник
Прототип Starship SN20 ещё раз испытал двигатели огнём в рамках подготовки к историческому орбитальному полёту
Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: экзопланета, телескоп, расчет
экзопланета, телескоп, расчет
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Предварительные тесты мобильного Intel Core i9-12900HK — потребление до 113 Вт, температура до 99 °C, но быстрее Ryzen 9 5900HX на 29 % 136
Минпромторг придумал, как заставить госкомпании закупать компьютеры на отечественных процессорах 129
AMD считает, что Radeon RX 6500 XT не привлечёт внимание майнеров 128
NVIDIA сегодня представит и сразу выпустит GeForce RTX 3080 с 12 Гбайт памяти 103

© 1997-2022 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
NVIDIA допускает, что игровые видеокарты способствуют росту хэшрейта криптовалют
Фото дня: кристалл российского процессора Эльбрус-8С
Sony решила бороться с дефицитом PlayStation 5, увеличив производство PlayStation 4
В России новую версию GeForce RTX 3080 оценили от 170 тыс. рублей
Kymco представила доступный электроскутер с запасом хода 199 км и навигацией — он будет официально продаваться в России
Анонсирован Dystopians — похожий на Fallout Shelter симулятор колонии в киберпанке 35 мин.
Средний россиянин тратил более 4 часов в день на мобильные приложения в 2021 году 2 ч.
Apple очистила App Store от клонов ставшего вирусным приложения Wordle 2 ч.
Netskope: облачные сервисы стали главным источником киберугроз для корпоративных сетей 2 ч.
Microsoft исправила 96 уязвимостей в разных продуктах 2 ч.
Instagram позволит редактировать порядок размещения постов 3 ч.
Судья дал FTC ещё один шанс подать иск против Facebook 3 ч.
AMD выпустила видеодрайвер Radeon Software Adrenalin Edition 22.1.1 с поддержкой God of War и Monster Hunter Rise 3 ч.
В Fortnite появились торнадо, молнии и сигнальные пистолеты 3 ч.
Поклонники показали мультиплеерный мод для The Legend of Zelda: Breath of the Wild, за который могут получить $10 тыс. 4 ч.
EVGA представила видеокарты GeForce RTX 3080 FTW3 и XC3 с 12 Гбайт памяти по цене от $1250 41 мин.
Virgin Orbit расширит географию космических пусков на Великобританию и Японию 45 мин.
Планшет Moto Tab G70 получил 11" дисплей и процессор Helio G90T 59 мин.
GSA: «настоящие» 5G-сети с SA развернули только 10% операторов 2 ч.
InWin выпустила блоки питания с модульной системой кабелей P Series в белом цвете 3 ч.
NVIDIA стала заключать контракты на поставки электронных компонентов на годы вперёд для устранения дефицита в разных сегментах 3 ч.
Швейцарские учёные обнаружили необычную вытянутую форму у похожей на Юпитер экзопланеты 3 ч.
В Дублине и окрестностях прекращён приём заявок на подключение дата-центров к энергосети 3 ч.
ASUS представила видеокарты GeForce RTX 3080 с 12 Гбайт памяти по цене от €1519 3 ч.
Космическая обсерватория IXPE приступила к научным исследованиям 3 ч.