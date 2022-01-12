Швейцарские учёные обнаружили необычную вытянутую форму у похожей на Юпитер экзопланеты

У отдалённо похожей на Юпитер экзопланеты WASP-103b, расположенной в звёздной системе на расстоянии более 1000 световых лет от Солнечной, обнаружена необычная форма, напоминающая скорее мяч для регби или американского футбола, чем традиционную сферу. Учёные говорят, что планета была вытянута гравитационными силами своей звезды.

Экзопланета WASP-103b была открыта в 2014 году. Её ещё называют «горячим Юпитером», поскольку она расположена в чрезвычайной близости от своей звезды — период обращения составляет всего одни земные сутки. В результате планета подвергается значительному воздействию радиации и мощных приливных сил — как те, которыми Луна воздействует на земные океаны, но несравненно более мощные, говорится в заявлении учёных Женевского университета.

Необычное открытие швейцарские учёные сделали благодаря обработке данных наблюдений с европейской космической обсерватории «Хеопс» (CHEOPS — CHaracterizing ExOPlanets Satellite), запущенной на земную орбиту в декабре 2019 года. Исследованию поспособствовали результаты наблюдений с космических телескопов «Хаббл» и «Спитцер» — учёные обработали информацию, полученную при наблюдении нескольких «проходов» экзопланеты перед своей звездой.

Это позволило учёным сделать некоторые выводы относительно внутренней структуры планеты и воспользоваться параметрами, известными как числа Лава — они были названы в честь британского учёного Огастеса Лава (Augustus Edward Hough Love), сделавшего вклад в теорию приливов. Расчёты позволили исследователям выяснить, как распределяется масса в WASP-103b, хотя точность этих расчётов пока относительно невелика. В будущем авторы исследования хотят уточнить рассчитанные ими данные, получив доступ к дальнейшим наблюдениям с «Хеопса» и, возможно, недавно запущенного американским NASA телескопа «Джеймс Уэбб».