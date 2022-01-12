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NVIDIA стала заключать контракты на поставки электронных компонентов на годы вперёд для устранения дефицита в разных сегментах

На прошлой квартальной конференции руководство NVIDIA призналось, что за текущий и предыдущий квартал выделило в общей сложности $3,4 млрд на оплату будущих поставок компонентов в рамках долгосрочных контрактов с партнёрами. Устранить дефицит продукции на основных направлениях деятельности компании предстоит во второй половине этого года, как снова подчеркнула финансовый директор.

Источник изображения: NVIDIA

Источник изображения: NVIDIA

Колетт Кресс (Colette Kress) на мероприятии Needham Growth Conference неоднократно упоминала второе полугодие в качестве периода победы над дефицитом, и лишь однажды поправилась, по ошибке назвав вторую половину фискального, а не календарного года. Она также призналась, что спрос действительно оказался слишком высоким для его оперативного удовлетворения, и это стало для компании неожиданностью, но ко второму полугодию основную часть проблем с поставками удастся решить.

Проблема дефицита, по словам представительницы NVIDIA, проявляет себя не только в игровом, но и в серверном сегменте — в той его части, которая связана с телекоммуникационными решениями. Долгосрочные контракты, которые компания сейчас заключает более активно, чем ранее, направлены не на поставки какого-то одного типа продукции или конкретный техпроцесс, а рассчитаны на устранение слабых мест по всем видам деятельности. Какие-то из этих контрактов будут влиять на работу NVIDIA в ближайшие кварталы, а какие-то — в последующие несколько лет.

Прошедший сезон предпраздничных распродаж показал высокий спрос на игровые решения NVIDIA, особенно ноутбуки. Количество одновременно находящихся пользователей в системе Steam достигло рекордных 28 млн человек. В дальнейшем NVIDIA также рассчитывает на хороший спрос в сегменте устройств для создания контента — ноутбуки и рабочие станции класса Studio могут пригодиться для наполнения метавселенной, например.

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки, видеокарты, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: nvidia, видеокарты, дефицит, steam, игры
nvidia, видеокарты, дефицит, steam, игры
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