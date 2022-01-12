NVIDIA стала заключать контракты на поставки электронных компонентов на годы вперёд для устранения дефицита в разных сегментах

На прошлой квартальной конференции руководство NVIDIA призналось, что за текущий и предыдущий квартал выделило в общей сложности $3,4 млрд на оплату будущих поставок компонентов в рамках долгосрочных контрактов с партнёрами. Устранить дефицит продукции на основных направлениях деятельности компании предстоит во второй половине этого года, как снова подчеркнула финансовый директор.

Колетт Кресс (Colette Kress) на мероприятии Needham Growth Conference неоднократно упоминала второе полугодие в качестве периода победы над дефицитом, и лишь однажды поправилась, по ошибке назвав вторую половину фискального, а не календарного года. Она также призналась, что спрос действительно оказался слишком высоким для его оперативного удовлетворения, и это стало для компании неожиданностью, но ко второму полугодию основную часть проблем с поставками удастся решить.

Проблема дефицита, по словам представительницы NVIDIA, проявляет себя не только в игровом, но и в серверном сегменте — в той его части, которая связана с телекоммуникационными решениями. Долгосрочные контракты, которые компания сейчас заключает более активно, чем ранее, направлены не на поставки какого-то одного типа продукции или конкретный техпроцесс, а рассчитаны на устранение слабых мест по всем видам деятельности. Какие-то из этих контрактов будут влиять на работу NVIDIA в ближайшие кварталы, а какие-то — в последующие несколько лет.

Прошедший сезон предпраздничных распродаж показал высокий спрос на игровые решения NVIDIA, особенно ноутбуки. Количество одновременно находящихся пользователей в системе Steam достигло рекордных 28 млн человек. В дальнейшем NVIDIA также рассчитывает на хороший спрос в сегменте устройств для создания контента — ноутбуки и рабочие станции класса Studio могут пригодиться для наполнения метавселенной, например.