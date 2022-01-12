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ASUS представила видеокарты GeForce RTX 3080 с 12 Гбайт памяти по цене от €1519

Компания ASUS анонсировала графические ускорители ROG Strix GeForce RTX 3080 12GB и TUF Gaming GeForce RTX 3080 12GB для игровых настольных компьютеров. Продажи новинок уже начались.

Источник изображений: ASUS

Источник изображений: ASUS

Видеокарты выполнены на архитектуре Ampere: применён чип GA102-220, изготавливающийся по 8-нанометровой технологии. Задействованы 8960 ядер CUDA, 70 ядер для трассировки лучей и 280 тензорных ядер. Устройства наделены 12 Гбайт памяти GDDR6X с 384-битной шиной и пропускной способностью до 912 Гбайт/с.

Модель ROG Strix GeForce RTX 3080 12GB оборудована массивным кулером, из-за которого занимает 2,9 слота расширения. В состав системы охлаждения входят три вентилятора Axial-tech с 11-лопастной крыльчаткой. Благодаря режиму 0dB Mode вентиляторы полностью останавливаются во время простоя системы или при небольшой нагрузке, благодаря чему уровень шума от графического ускорителя сокращается до ноля. Новинка наделена адресуемой подсветкой RGB и тыльной металлической пластиной.

Версия TUF Gaming GeForce RTX 3080 12GB получила 2,7-слотовое исполнение. Кулер этой видеокарты также содержит три вентилятора Axial-tech, но и их крыльчатка насчитывает девять лопастей. Реализован режим 0dB Mode. В верхней части имеется подсветка с технологией Aura Sync. При изготовлении ускорителя применяется автоматизированный процесс производства Auto-Extreme.

Цена видеокарт ROG Strix GeForce RTX 3080 12GB и TUF Gaming GeForce RTX 3080 12GB составляет 1639 и 1519 евро соответственно. 

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: asus, geforce, видеокарта, ускоритель, графические ускорители
asus, geforce, видеокарта, ускоритель, графические ускорители
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