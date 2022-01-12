В Fortnite появились торнадо, молнии и сигнальные пистолеты

Epic Games представила небольшое обновление с порядковыми индексом 19.01 для королевской битвы Fortnite. После его установки игроки могут прямо во время матча столкнуться с торнадо или попасть в грозу и получить удар молнией.

«Если вы видите, как начинается торнадо, это не повод убегать. Вместо этого бегите прямо в него, чтобы попытаться спастись! Вас будет кружить, пока вы не решите приземлиться на дельтаплане в безопасном месте, или, если вы продолжите вертеться, пока смерч не выбросит вас. Не беспокойтесь, вы не получите урона от падения, если он вас вышвырнет» — пояснили разработчики принципы работы торнадо в Fortnite.

Авторы считают, что торнадо — это отличный способ оторваться от противника. А молния может наносить небольшой урон, поджигать постройки и давать персонажам временное ускорение.

С выпуском небольшого обновления в игру вернули сигнальный пистолет, с помощью которого можно устроить пожар. Оружие можно найти в сундуках, на земле и в грузах с припасами.

Торнадо и молнии не появятся в соревновательных режимах Fortnite, равно как и сигнальные пистолеты. В случае с последними разработчики пока не приняли окончательного решения.

Апдейт 19.01 ознаменовал своим выходом начало «недели торнадо». Она продлится до 17 января (17:00 по Москве), в течение данного периода у игроков будет повышенный шанс повстречать торнадо на острове.