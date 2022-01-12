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Судья дал FTC ещё один шанс подать иск против Facebook

Окружной судья США Джеймс Боасберг (James Boasberg) предоставил Федеральной торговой комиссии США (FTC) ещё одну возможность для предъявления обвинений Facebook (нынешнее название — Meta) в антиконкурентной деятельности и незаконной монополизации, отклонив во вторник новое ходатайство социальной сети об отклонении иска комиссии.

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

В июне этого года судья удовлетворил ходатайство Facebook об отклонении иска FTC, но вместе с тем предоставил комиссии возможность внести поправки в свою жалобу и вновь подать её в суд. Боасберг также отклонил аналогичный иск коалиции генеральных прокуроров штатов, не предоставив возможности для повторного рассмотрения дела. Впрочем, генпрокуроры штатов заявили о намерении обжаловать это решение.

Судья отметил в постановлении, что, хотя основные обвинения комиссии остались прежними в обновлённой жалобе, «факты, которые на этот раз якобы подкрепляют эти теории гораздо более надёжны и подробны, чем раньше, особенно в отношении контуров предполагаемой монополии ответчика». Напомним, что в решении судьи по первоначальному иску комиссии указано, что «FTC не сумела представить достаточно фактов, чтобы убедительно доказать необходимый элемент всех своих требований, а именно факт того, что Facebook имеет монопольную власть на рынке социальных сетей».

Боасберг заявил, что FTC предоставила достаточно предполагаемых фактов, чтобы правдоподобно установить монопольную власть Facebook на рынке, отметив, что её доля защищена барьерами для выхода на рынок, и что её доминирование «умышленно поддерживается» за счет антиконкурентного поведения, в частности, путём приобретения Instagram и WhatsApp.

Он также сказал, что участие председателя FTC Лины Хан (Lina Khan) в голосовании за подачу исправленного иска было действительным, несмотря на аргументы Facebook в пользу её отвода.

Комментируя решение суда, представитель Meta выразил уверенность в том, что компании удастся с помощью доказательств раскрыть фундаментальную слабость утверждений регулятора. «Наши инвестиции в Instagram и WhatsApp превратили их в то, чем они являются сегодня», — отметил представитель компании.

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Рубрики: Новости Software, Социальные сети,
Теги: facebook, meta, социальная сеть, суд
facebook, meta, социальная сеть, суд
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