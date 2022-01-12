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Instagram позволит редактировать порядок размещения постов

В последние годы Instagram хотя и несколько уступает гигантам вроде TikTok, но всё ещё остаётся одной из самых популярных социальных сетей мира. Meta не скупится на новые функции — недавно компания анонсировала Take a Break для тех, кто слишком долго засиживается за смартфоном, а скоро, похоже, появится возможность редактировать ленту постов.

Источник: geralt/pixabay.com

Источник: geralt/pixabay.com

Многие пользователи, возможно, не раз жалели о невозможности выстроить прежние публикации в другом порядке — иногда это позволило бы создать совсем другую ленту, влияющую на впечатление от профиля, производимое на сторонних посетителей и верных друзей.

По данным известного сетевого информатора и разработчика Алессандро Палуцци (Alessandro Paluzzi), любящего покопаться в коде приложений с целью поиска недокументированных функций, Instagram готовит нечто новое. Судя по скриншотам, выложенным в Twitter, социальная сеть добавит функцию, позволяющую редактировать «сетку» профиля, выстраивая посты именно в том порядке, в каком хочется. Сейчас возможность изменить хронологический порядок публикаций отсутствует.

Судя по изображениям, функция Edit Grid (редактировать сетку) появится в разделе «Редактировать профиль». Пользователь сможет перетаскивать посты в произвольном порядке. Пока опцию невозможно увидеть, поскольку она по-прежнему находится в разработке.

О времени релиза новой версии будет объявлено позже. Пока Instagram предпочитает хранить молчание о новой функции. Весьма вероятно, что первыми возможность использовать её получит ограниченное число бета-тестеров.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Социальные сети,
Теги: социальные сети, instagram
социальные сети, instagram
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