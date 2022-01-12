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InWin выпустила блоки питания с модульной системой кабелей P Series в белом цвете

Компания InWin представила блоки питания P Series White Edition с сертификатом 80 PLUS Gold: дебютировали модели мощностью 650, 750 и 850 Вт, эффективность которых, как утверждается, достигает 90 %.

Источник изображений: InWin

Источник изображений: InWin

Новинки выполнены в белом цвете. Реализована полностью модульная система кабелей, которые к тому же имеют плоскую форму. Таким образом, можно использовать только необходимые подключения, избавившись от лишних шлейфов внутри корпуса.

Система охлаждения построена на основе 135-мм вентилятора с гидродинамическим подшипником. При нагрузках до 20 % он полностью останавливается, что позволяет сократить уровень шума от блока питания до ноля. После выключения компьютера вентилятор продолжает работать в течение 60 секунд для устранения остаточного тепла.

В конструкции устройств применяются японские конденсаторы с температурным режимом 105 градусов Цельсия. Показатель MTBF (средняя наработка на отказ) превышает 100 тыс. часов.

За безопасность отвечают системы UVP (защита от понижения напряжения), OVP (защита от превышения напряжения), OPP (защита от превышения мощности), OCP (защита от превышения нагрузки), OTP (защита от превышения температуры) и SCP (защита от короткого замыкания).

Размеры блоков питания составляют 160 × 150 × 86 мм. Производитель предоставляет пятилетнюю гарантию. Цена не уточняется. 

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Рубрики: Новости Hardware, блоки питания, адаптеры, источники питания,
Теги: inwin, блок питания
inwin, блок питания
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