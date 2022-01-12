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Microsoft исправила 96 уязвимостей в разных продуктах

На этой неделе Microsoft выпустила первый в 2022 году пакет исправлений в рамках программы Patch Tuesday. Он устраняет 96 уязвимостей в разных продуктах софтверного гиганта, включая 9 критических и 6 уязвимостей нулевого дня. Патч содержит исправления для Windows, Edge, Exchange Server, Office и других программных решений.

Источник изображения: NicoElNino / Alamy Stock

Источник изображения: NicoElNino / Alamy Stock

Источник отмечает, что нынешний патч безопасности Microsoft стал «необычно большим» по сравнению с тем, что компания выпускала прежде в первый месяц предыдущих лет. Что касается наиболее примечательных уязвимостей, которые исправляет патч Microsoft, то отдельно отметим некоторые из них.

Разработчики исправили CVE-2022-21907 — уязвимость Windows HTTP Protocol Stack, которая позволяет осуществить удалённое выполнение кода, а также может использоваться для внедрения сетевого червя с функцией автоматического распространения. Также исправлены три уязвимости удалённого выполнения кода в Microsoft Exchange Server: одна критическая — CVE-2022-21846, а также две важные — CVE-2022-21969 и CVE-2022-21855. Для эксплуатации упомянутых уязвимостей Exchange не требуется наличия особых привилегий и взаимодействия с пользователем.

Отметим также наличие исправления для критической уязвимости удалённого выполнения кода в Microsoft Office CVE-2022-21840. Для её эксплуатации не требуются особые привилегии, но злоумышленнику потребуется взаимодействовать с жертвой, чтобы попытаться убедить её запустить на своём компьютере особым образом сконфигурированный вредоносный файл.

Для организаций, использующих Microsoft Office 2019 для Mac и Office LTSC для Mac, исправление выйдет позднее. Вместе с этим Microsoft исправила множество других уязвимостей. Ознакомиться с их полным списком можно на официальной странице поддержки софтверного гиганта.

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Рубрики: Новости Software, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности, программное обеспечение,
Теги: patch tuesday, microsoft, уязвимости, информационная безопасность
patch tuesday, microsoft, уязвимости, информационная безопасность
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