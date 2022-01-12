3DNewsНовости SoftwareИгры для AndroidApple очистила App Store от клонов ставш...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Apple очистила App Store от клонов ставшего вирусным приложения Wordle

Новая онлайн-игра в слова Wordle, созданная Джошем Уордлом (Josh Wardle), отличается минималистским дизайном, но это не помешало ей стать чрезвычайно популярной в последнее время. Хотя сама она представляет собой лишь версию Lingo из американского шоу 1980-х годов, игра нашла множество новых поклонников и желающих монетизировать внезапный успех.

Источник: BruceEmmerling/pixabay.com

Источник: BruceEmmerling/pixabay.com

«Официальная» Wordle пока вообще не имеет никаких специальных приложений и доступна только на сайте разработчика — посетителю предлагается угадать слово из пяти букв с шести попыток — точно так же, как и в старом телевизионном шоу.

Как сообщают пользователи Twitter, в магазинах приложений уже начали появляться многочисленные клоны игры, причём некоторые разработчики не стесняясь хвастаются тем, что выпустили одноимённую игру, поскольку создатель не зарегистрировал на неё права.

Другие пользователи заметили, что появилась масса приложений, прямо не клонирующих название, но использующих слово Wordle для повышения результатов в поисковой выдаче.

Концепция самой игры не нова, но в Apple решили бороться с приложениями из App Store, некоторые из которых не просто используют само слово Wordle, но и требуют с пользователей iPhone оплаты в размере $30 ежегодно. Сейчас из магазина удаляется весь софт, выпущенный до появления веб-версии Wordle и использующий это слово.

Простой поиск в маркетплейсе Google показывает, что в нём всё ещё имеется немало копий одноимённой игры. По некоторым данным, в Microsoft Store клоны отсутствуют, но некоторые связывают это с отсутствием интереса разработчиков к магазину из-за малой пользовательской базы.

С оригинальной версией можно ознакомиться на сайте самого разработчика игры.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Apple разрешит использование альтернативных платёжных систем в App Store в Южной Корее
Apple заявила, что разработчики заработали $260 млрд за время существования App Store и рассказала о развитии сервисов в 2021 году
Голландия обязала Apple добавить альтернативные платёжные системы в App Store — иначе будут штрафовать
Instagram начала тестирование хронологической ленты публикаций
Google и Meta Platforms оштрафовали во Франции на €210 млн из-за файлов куки
Из студии-разработчика игр Forza Horizon ушёл один из её основателей
Рубрики: Новости Software, ПО для мобильных устройств, Игры для Android, Игры для iOS,
Теги: wordle, игры, apple, apple store
wordle, игры, apple, apple store
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Предварительные тесты мобильного Intel Core i9-12900HK — потребление до 113 Вт, температура до 99 °C, но быстрее Ryzen 9 5900HX на 29 % 136
Минпромторг придумал, как заставить госкомпании закупать компьютеры на отечественных процессорах 129
AMD считает, что Radeon RX 6500 XT не привлечёт внимание майнеров 128
NVIDIA сегодня представит и сразу выпустит GeForce RTX 3080 с 12 Гбайт памяти 103

© 1997-2022 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
NVIDIA допускает, что игровые видеокарты способствуют росту хэшрейта криптовалют
Фото дня: кристалл российского процессора Эльбрус-8С
Sony решила бороться с дефицитом PlayStation 5, увеличив производство PlayStation 4
Kymco представила доступный электроскутер с запасом хода 199 км и навигацией — он будет официально продаваться в России
Linux-смартфон PinePhone Pro Explorer Edition стал доступен для заказа по цене $399
Анонсирован Dystopians — похожий на Fallout Shelter симулятор колонии в киберпанке 47 мин.
Средний россиянин тратил более 4 часов в день на мобильные приложения в 2021 году 2 ч.
Apple очистила App Store от клонов ставшего вирусным приложения Wordle 2 ч.
Netskope: облачные сервисы стали главным источником киберугроз для корпоративных сетей 2 ч.
Microsoft исправила 96 уязвимостей в разных продуктах 3 ч.
Instagram позволит редактировать порядок размещения постов 3 ч.
Судья дал FTC ещё один шанс подать иск против Facebook 3 ч.
AMD выпустила видеодрайвер Radeon Software Adrenalin Edition 22.1.1 с поддержкой God of War и Monster Hunter Rise 3 ч.
В Fortnite появились торнадо, молнии и сигнальные пистолеты 3 ч.
Поклонники показали мультиплеерный мод для The Legend of Zelda: Breath of the Wild, за который могут получить $10 тыс. 4 ч.
EVGA представила видеокарты GeForce RTX 3080 FTW3 и XC3 с 12 Гбайт памяти по цене от $1250 53 мин.
Virgin Orbit расширит географию космических пусков на Великобританию и Японию 57 мин.
Планшет Moto Tab G70 получил 11" дисплей и процессор Helio G90T 2 ч.
GSA: «настоящие» 5G-сети с SA развернули только 10% операторов 2 ч.
InWin выпустила блоки питания с модульной системой кабелей P Series в белом цвете 3 ч.
NVIDIA стала заключать контракты на поставки электронных компонентов на годы вперёд для устранения дефицита в разных сегментах 3 ч.
Швейцарские учёные обнаружили необычную вытянутую форму у похожей на Юпитер экзопланеты 3 ч.
В Дублине и окрестностях прекращён приём заявок на подключение дата-центров к энергосети 3 ч.
ASUS представила видеокарты GeForce RTX 3080 с 12 Гбайт памяти по цене от €1519 3 ч.
Космическая обсерватория IXPE приступила к научным исследованиям 4 ч.