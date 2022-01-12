Apple очистила App Store от клонов ставшего вирусным приложения Wordle

Новая онлайн-игра в слова Wordle, созданная Джошем Уордлом (Josh Wardle), отличается минималистским дизайном, но это не помешало ей стать чрезвычайно популярной в последнее время. Хотя сама она представляет собой лишь версию Lingo из американского шоу 1980-х годов, игра нашла множество новых поклонников и желающих монетизировать внезапный успех.

«Официальная» Wordle пока вообще не имеет никаких специальных приложений и доступна только на сайте разработчика — посетителю предлагается угадать слово из пяти букв с шести попыток — точно так же, как и в старом телевизионном шоу.

Как сообщают пользователи Twitter, в магазинах приложений уже начали появляться многочисленные клоны игры, причём некоторые разработчики не стесняясь хвастаются тем, что выпустили одноимённую игру, поскольку создатель не зарегистрировал на неё права.

This guy shamelessly cloned Wordle (name and all) as an F2P iOS game with in-app purchases and is bragging about how well it's doing and how he'll get away with it because Josh Wardle didn't trademark it. So gross. pic.twitter.com/kIs8BypuRA — Andy Baio (@waxpancake) January 11, 2022

Другие пользователи заметили, что появилась масса приложений, прямо не клонирующих название, но использующих слово Wordle для повышения результатов в поисковой выдаче.

Концепция самой игры не нова, но в Apple решили бороться с приложениями из App Store, некоторые из которых не просто используют само слово Wordle, но и требуют с пользователей iPhone оплаты в размере $30 ежегодно. Сейчас из магазина удаляется весь софт, выпущенный до появления веб-версии Wordle и использующий это слово.

The #3, #7, #14, #15, and #16 best-performing word games in the app store right now are all Wordle clones that don't even change the name. It's disgusting! This guy is only unique insomuch as he's the only one bragging about it! pic.twitter.com/F3nWRI0gW1 — Greg Karber (@gregkarber) January 11, 2022

Простой поиск в маркетплейсе Google показывает, что в нём всё ещё имеется немало копий одноимённой игры. По некоторым данным, в Microsoft Store клоны отсутствуют, но некоторые связывают это с отсутствием интереса разработчиков к магазину из-за малой пользовательской базы.

С оригинальной версией можно ознакомиться на сайте самого разработчика игры.