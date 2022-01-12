Средний россиянин тратил более 4 часов в день на мобильные приложения в 2021 году

Аналитики App Annie опубликовали доклад по статистике использования мобильных приложений в мире в 2021 году. Как выяснилось, в приложениях люди проводят до трети дневного времени, хотя в России этот показатель чуть более четверти. Кроме того, за минувший год россияне потратили в мобильных приложениях почти $1,6 млрд.

По данным App Annie, в 2021 году мобильные пользователи по всему миру потратили в приложениях $170 млрд, и это 19-% рост в сравнении с 2020 годом. По России годовой рост составил те же 19 процентов, достигнув отметки в $1,58 млрд. В общемировом зачёте Россия с 2020 года сохранила за собой 11 место — тройку лидеров составили Китай ($57 млрд с годовым ростом 14,5 %), США ($43 млрд и 24 %), а также Япония ($20 млрд и 2 %). Основную часть расходов составили мобильные игры: $116 млрд по всему миру и $1 млрд в России. При этом россияне стали проводить в мобильных приложениях больше времени: 3 часа 48 минут в день в 2020 году против 4 ч. 10 мин. в 2021 году — для сравнения, за просмотром телевидения россияне в минувшем году проводили в среднем 3 ч. 31 мин. в день, по данным Mediascope. Мировыми рекордсменами по проведённому в мобильных приложениях времени стали Бразилия, Индонезия и Южная Корея, в которых средний житель тратил на приложения более 5 часов в сутки.

Самым популярным из приложений в России стал сервис TikTok — он обошёл все существующие соцсети и мессенджеры, отняв у среднего россиянина 26 часов 18 минут в месяц. «Серебро» досталось VK с 12 ч. 42 мин., далее следуют WhatsApp (10 ч. 18 мин.), Instagram (9 ч. 48 мин.) и Telegram (5 ч. 6 мин.). По числу скачиваний самым популярным в России оказался TikTok, за ним последовали Telegram, WhatsApp, Instagram и GetContact. Россияне также увеличили время в приложениях мобильного шопинга с 1,7 млрд часов в 2020 году до 2,4 млрд ч. в 2021 году. Здесь лидером оказалось приложение AliExpress Russia, за которым последовали Ozon, Wildberries, «Авито» и «Яндекс.Маркет». В общемировой статистике пользователи мобильных устройств потратили в 2021 году на шопинг-приложения 100 млрд часов, и это 18-% рост в сравнении с 2020 годом.

Россия, кроме того, продемонстрировала второй в мире результат по росту времени, проведённого в приложениях стримингов — 61 %, уступив только Индонезии с 141 %. Наиболее популярными сервисами по числу скачиваний оказались «Кинопоиск», YouTube, Okko, ivi и YouTube Kids. А вот по объёмам трат в стриминговых сервисах диспозиция оказалась несколько иной: ivi, YouTube, Premier, Okko и Start.

Аналитики App Annie также отметили, что каждую минуту 2021 года через платёжные системы магазинов приложений проходили более $320 000, это 20 % рост по сравнению с 2020 годом. Кроме того, каждую минуту из этих магазинов загружались 435 000 приложений. Наконец, мировой рынок мобильной рекламы в 2021 году превысил отметку в $295 млрд, а в 2022 году он, как ожидается, достигнет $350 млрд.