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Планшет Moto Tab G70 получил 11" дисплей и процессор Helio G90T

На следующей неделе, 18 января, компания Motorola начнёт продажи планшета среднего уровня Moto Tab G70. Информация о характеристиках новинки обнародована на площадке электронной коммерции Flipkart.

Источник изображений: Flipkart

Источник изображений: Flipkart

Гаджет оборудован 11-дюймовым дисплеем формата 2К. Панель обладает разрешением 2000 × 1200 точек и яркостью 400 нит. В оснащение входит аудиосистема Dolby Atmos с четырьмя динамиками.

Применён процессор MediaTek Helio G90T с набором технологий HyperEngine, которые помогают повысить быстродействие в играх. Чип объединяет восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,05 ГГц и графический ускоритель Mali-G76MC4.

За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 7700 мА·ч с поддержкой 20-ваттной подзарядки. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке достигает 15 часов.

Планшет оборудован флеш-накопителем вместимостью 64 Гбайт с возможностью расширения за счёт карты microSD. Предусмотрены фронтальная и тыльная камеры, разрешение которых, по имеющейся информации, составляет 8 млн и 13 млн пикселей соответственно.

Новинка будет поставляться с операционной системой Android 11. Цена пока не раскрывается. 

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Рубрики: Новости Hardware, планшетные компьютеры и смартбуки,
Теги: motorola, moto, планшет, планшетный компьютер
motorola, moto, планшет, планшетный компьютер
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