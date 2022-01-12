Virgin Orbit расширит географию космических пусков на Великобританию и Японию

Американская аэрокосмическая компания Virgin Orbit Holdings, основанная миллиардером Ричардом Брэнсоном (Richard Branson), намерена уже в середине 2022 года осуществить два космических ракетных пуска с территории Великобритании, а позже география пусков расширится и на Японию — там тоже будут начинаться космические полёты.

Компания планирует совершать по шесть пусков ежегодно по всему миру. По словам генерального директора Virgin Дэна Харта (Dan Hart), первый из них состоится уже на этой неделе из США. Глава компании рассчитывает, что с 2023 года на калифорнийском заводе компании будет выпускаться по 20 ракет каждый год.

В глобальную экспансию также включится Великобритания, а позже она может продолжиться с Японии уже в следующем году, в качестве одной из «стартовых площадок» также рассматривается и Бразилия. Кроме того, в следующем году Virgin готовится выполнять заказы космических сил США.

Сегодня компания намерена отправить на орбиту спутники для трёх заказчиков, включая Spire Global, а также Пентагон — пуски состоятся с авиалайнера Boeing 747, взлёт которого будет осуществляться из калифорнийской пустыни Мохаве. Время запуска в Европе будет определяться расторопностью британских чиновников, ответственных за лицензирование деятельности.

Вчера к 15:11 по нью-йоркскому времени стоимость акций Virgin Orbit взлетела на 28 % — с момента выхода на биржу 30 декабря прошлого года ценные бумаги компании остаются крайне волатильными.