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EVGA представила видеокарты GeForce RTX 3080 FTW3 и XC3 с 12 Гбайт памяти по цене от $1250

Компания EVGA анонсировала собственные версии графических ускорителей GeForce RTX 3080, оснащённых 12 Гбайт памяти. Дебютировали модели GeForce RTX 3080 12GB FTW3 Ultra Gaming и GeForce RTX 3080 12GB XC3 Ultra Gaming.

Источник изображений: EVGA

Источник изображений: EVGA

В основе новинок лежит архитектура NVIDIA Ampere (8-нанометровый чип GA102-220). Конфигурация включает 8960 ядер CUDA, 70 ядер для трассировки лучей и 280 тензорных ядер. Использована память GDDR6X с 384-битной шиной.

У эталонных изделий частота графического процессора в турбо-режиме составляет 1710 МГц. Новинки EVGA получили заводской разгон. У модели GeForce RTX 3080 12GB FTW3 Ultra Gaming частота достигает 1800 МГц, а у версии GeForce RTX 3080 12GB XC3 Ultra Gaming — 1755 МГц.

Обе видеокарты оборудованы фирменной системой охлаждения iCX3 с тремя вентиляторами. При температуре графического чипа ниже 55 градусов Цельсия они полностью останавливаются, благодаря чему уровень шума от ускорителя сокращается до ноля.

Для подключения мониторов есть интерфейс HDMI и три разъёма DisplayPort. Для работы с картами рекомендуется применять блок питания мощностью не менее 750 Вт. Графические ускорители оборудованы усиливающей металлической пластиной в тыльной части и многоцветной подсветкой ARGB.

Цена GeForce RTX 3080 12GB FTW3 Ultra Gaming и GeForce RTX 3080 12GB XC3 Ultra Gaming составляет соответственно 1299 и 1249 долларов. 

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: evga, geforce, видеокарта, графические ускорители, ускоритель
evga, geforce, видеокарта, графические ускорители, ускоритель
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