3DNewsНовости SoftwareСимуляторАнонсирован Dystopians — похожий на Fall...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Анонсирован Dystopians — похожий на Fallout Shelter симулятор колонии в киберпанке

Разработчики из Space Boat Studios совместно с издательством PlayWay представили дебютный трейлер Dystopians — симулятора колонии, действие которого происходит в мрачном киберпанковом будущем. Игроку доверят управление группой изгоев, решившей «найти своё место в антиутопическом кибергороде, полном возможностей и контрастов».

Источник изображений: Steam

Источник изображений: Steam

Здешнему управляющему важно беспрерывно пополнять армию сговорчивыми единомышленниками, предоставлять таким бойцам убежище, расширять территорию и зарабатывать деньги любыми доступными средствами.

«Нанимайте новых членов команды, снабжайте их экипировкой и давайте поручения: каждый из ваших товарищей всегда готов выслушать приказы и планы, у каждого есть свой стиль исполнения поручений. Найдите способ связаться с товарищами и отправьте туда, где их индивидуальные особенности будут полезнее всего», — так разработчики описали базовые геймплейные механики Dystopians.

Игрок начнёт своё прохождение в нижнем городе, разместив свою команду на первом уровне гигантского небоскрёба. Постепенно, этаж за этажом, его команда станет пробираться к верхним районам, чтобы «наконец-то увидеть солнце и подышать чуть менее загрязнённым воздухом».

Заниматься прокачкой отдельных членов большой банды тоже придётся. Управляющий колонией должен покупать, изготавливать, ремонтировать и устанавливать киберимпланты своим бойцам, чтобы повысить их характеристики и увеличить шансы на победу в войне против города.

Даты релиза у Dystopians пока нет, но зато проект обзавёлся собственной страницей в Steam.  

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Симулятор выживания Project Oxygen получил окончательное название и сроки выхода в раннем доступе
Вышел бесплатный мод Doomed: Demons of the Nether, превращающий Minecraft в Doom
Общие продажи симулятора выживания Rust превысили 12,4 млн копий
Видео: 17 минут геймплея дополнения «Пэйган: контроль» к шутеру Far Cry 6 со злодеем из четвёртой части
Take-Two Interactive купит Zynga за $12,7 млрд
В мобильной версии GOG углядели примерные сроки выхода экшен-платформера Hollow Knight: Silksong
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Симулятор, Стратегия,
Теги: симулятор, space boat studios, playway
симулятор, space boat studios, playway
← В прошлое
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Предварительные тесты мобильного Intel Core i9-12900HK — потребление до 113 Вт, температура до 99 °C, но быстрее Ryzen 9 5900HX на 29 % 136
Минпромторг придумал, как заставить госкомпании закупать компьютеры на отечественных процессорах 129
AMD считает, что Radeon RX 6500 XT не привлечёт внимание майнеров 128
NVIDIA сегодня представит и сразу выпустит GeForce RTX 3080 с 12 Гбайт памяти 103

© 1997-2022 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
NVIDIA допускает, что игровые видеокарты способствуют росту хэшрейта криптовалют
Фото дня: кристалл российского процессора Эльбрус-8С
Sony решила бороться с дефицитом PlayStation 5, увеличив производство PlayStation 4
Kymco представила доступный электроскутер с запасом хода 199 км и навигацией — он будет официально продаваться в России
Linux-смартфон PinePhone Pro Explorer Edition стал доступен для заказа по цене $399
Анонсирован Dystopians — похожий на Fallout Shelter симулятор колонии в киберпанке 47 мин.
Средний россиянин тратил более 4 часов в день на мобильные приложения в 2021 году 2 ч.
Apple очистила App Store от клонов ставшего вирусным приложения Wordle 2 ч.
Netskope: облачные сервисы стали главным источником киберугроз для корпоративных сетей 2 ч.
Microsoft исправила 96 уязвимостей в разных продуктах 3 ч.
Instagram позволит редактировать порядок размещения постов 3 ч.
Судья дал FTC ещё один шанс подать иск против Facebook 3 ч.
AMD выпустила видеодрайвер Radeon Software Adrenalin Edition 22.1.1 с поддержкой God of War и Monster Hunter Rise 3 ч.
В Fortnite появились торнадо, молнии и сигнальные пистолеты 3 ч.
Поклонники показали мультиплеерный мод для The Legend of Zelda: Breath of the Wild, за который могут получить $10 тыс. 4 ч.
EVGA представила видеокарты GeForce RTX 3080 FTW3 и XC3 с 12 Гбайт памяти по цене от $1250 53 мин.
Virgin Orbit расширит географию космических пусков на Великобританию и Японию 57 мин.
Планшет Moto Tab G70 получил 11" дисплей и процессор Helio G90T 2 ч.
GSA: «настоящие» 5G-сети с SA развернули только 10% операторов 2 ч.
InWin выпустила блоки питания с модульной системой кабелей P Series в белом цвете 3 ч.
NVIDIA стала заключать контракты на поставки электронных компонентов на годы вперёд для устранения дефицита в разных сегментах 3 ч.
Швейцарские учёные обнаружили необычную вытянутую форму у похожей на Юпитер экзопланеты 3 ч.
В Дублине и окрестностях прекращён приём заявок на подключение дата-центров к энергосети 3 ч.
ASUS представила видеокарты GeForce RTX 3080 с 12 Гбайт памяти по цене от €1519 3 ч.
Космическая обсерватория IXPE приступила к научным исследованиям 4 ч.