Анонсирован Dystopians — похожий на Fallout Shelter симулятор колонии в киберпанке

Разработчики из Space Boat Studios совместно с издательством PlayWay представили дебютный трейлер Dystopians — симулятора колонии, действие которого происходит в мрачном киберпанковом будущем. Игроку доверят управление группой изгоев, решившей «найти своё место в антиутопическом кибергороде, полном возможностей и контрастов».

Здешнему управляющему важно беспрерывно пополнять армию сговорчивыми единомышленниками, предоставлять таким бойцам убежище, расширять территорию и зарабатывать деньги любыми доступными средствами.

«Нанимайте новых членов команды, снабжайте их экипировкой и давайте поручения: каждый из ваших товарищей всегда готов выслушать приказы и планы, у каждого есть свой стиль исполнения поручений. Найдите способ связаться с товарищами и отправьте туда, где их индивидуальные особенности будут полезнее всего», — так разработчики описали базовые геймплейные механики Dystopians.

Игрок начнёт своё прохождение в нижнем городе, разместив свою команду на первом уровне гигантского небоскрёба. Постепенно, этаж за этажом, его команда станет пробираться к верхним районам, чтобы «наконец-то увидеть солнце и подышать чуть менее загрязнённым воздухом».

Заниматься прокачкой отдельных членов большой банды тоже придётся. Управляющий колонией должен покупать, изготавливать, ремонтировать и устанавливать киберимпланты своим бойцам, чтобы повысить их характеристики и увеличить шансы на победу в войне против города.

Даты релиза у Dystopians пока нет, но зато проект обзавёлся собственной страницей в Steam.