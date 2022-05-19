Электрический самокат NAVEE N65 с запасом хода 65 км предлагается со скидкой и полезными подарками

Бренд NAVEE, партнёр компании Xiaomi, объявил спецпредложение на электрический самокат NAVEE N65, который можно будет приобрести со значительной скидкой. Акция пройдёт в официальном магазине NAVEE на платформе AliExpress с 27 по 29 мая включительно.

NAVEE N65 оснащён бесщёточным электродвигателем мощностью 500 Вт, позволяющим развивать скорость до 25 км/ч, а также обеспечивающим возможность движения в гору под углом до 25°. Электросамокат поддерживает три скоростных режима — 15 км/ч, 20 км/ч и 25 км/ч. Есть функция круиз-контроля, которую можно настроить в приложении для смартфона, сделав езду ещё более комфортной.

Батарея ёмкостью 12 500 мА·ч обеспечивает запас хода до 65 км. Система управления батареей BMS повышает эффективность её работы аккумулятора, а также продлевает срок эксплуатации. На полную зарядку аккумулятора уходит 6–8 часов.

С помощью NAVEE N65 можно передвигаться по различному дорожному покрытию как в городе, так и сельской местности. Широкие 10-дюймовые пневматические шины повышенной проходимости и устойчивые к проколам обеспечивают комфортную езду, плавную и без тряски, несмотря на выбоины и неровности дороги. Безопасность при езде на NAVEE N65 гарантирует двойная тормозная система с задним механическим вентилируемым дисковым тормозом и передним рекуперативным тормозом с антиблокировочной системой E-ABS. Даже при максимальной скорости тормозной путь не превышает 5 м.

На руле размещён крупный ЖК-дисплей, отражающий информацию о текущей скорости движения, уровне заряда батареи, и выходной мощности.

Самокат оборудован устойчивой декой из магниевого сплава шириной 17 см с противоскользящим силиконовым покрытием и прочной рамой, способной выдержать нагрузку до 120 кг. Вес NAVEE N65 составляет 23,8 кг. Аппарат имеет защиту от пыли и влаги по стандарту IP54, так что можно не бояться езды по лужам.

В сложенном состоянии электросамокат занимает немного места (1210×205×460 мм), обеспечивая удобство при хранении и транспортировке в городском транспорте или в багажнике машины. Освещение пути при движении в тёмное время суток обеспечивают передний и задний светодиодный фонарь.

В рамках акции с промокодом NAVEEN65 стоимость самоката NAVEE N65 составит $599, что на $20 ниже обычной цены. Кроме того, покупатель получит в качестве подарка шлем, держатель для телефона и удобную сумку.