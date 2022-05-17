G&G рассказала об опасностях некачественных расходных материалов для принтеров

Некачественные расходные материалы для печатной техники могут серьёзно подорвать здоровье людей, и это вовсе не сюжет очередного «сенсационного расследования» жёлтой прессы. Вместе с известным брендом совместимых расходных материалов G&G ниже мы расскажем, почему важно внимательно подходить к выбору картриджей, тонеров и чернил.

Большинство людей при выборе расходников для принтера в первую очередь обращают внимание на цену. Многие думают: «Зачем мне платить больше, если самый дешёвый картридж от никому неизвестного производителя даёт на бумаге как будто такой же результат, что и более дорогие оригинальный или просто качественный совместимый картридж».

Такой подход чреват последствиями. Как минимум низкокачественные расходные материалы могут привести к поломке техники, да и результат печати они дают отнюдь не идентичный качественным решениям. Но что немаловажно, самые дешёвые тонеры и чернила нередко бывают токсичными, и, если вы будете их использовать долгое время, это отразится на здоровье.

Для максимального снижения стоимости производители самых дешёвых картриджей нередко используют в качестве сырья отработанный тонер и другие дешёвые компоненты, которые не проходят должный контроль качества. Нередко такое сырьё содержит чрезмерное количество тяжёлых металлов и канцерогенных компонентов, таких как свинец, ртуть, кадмий, шестивалентный хром, полибромированные бифенилы (PPB), полибромированные дифениловые эфиры (PBDE), мономер стирола и так далее. Если выбросы этих веществ при печати превышают норму, это может нанести серьёзные вред организму. Причём многие из перечисленных компонентов накапливаются в организме и наносят ему вред долгое время.

Тут же добавим, что самые дешёвые тонер или чернила нередко даже не позволяют сэкономить, а наоборот увеличивают расходы. Как мы уже говорили, они могут привести к поломке печатной техники, и ремонт будет не дёшев. Другой неочевидный момент: если форма и размер частиц тонера сильно различаются, это приводит к повышению расхода тонера, а вместе с тем и быстрее заполняется бункер картриджа для отработанного тонера.

И здесь снова можно навредить организму: отработанный тонер из переполненной ёмкости будет высыпаться, некоторые частицы окажутся в воздухе, а их вдыхание явно пользы не принесёт. Как указывают эксперты G&G, что может вызвать респираторные заболевания.

Сама G&G отмечает, что всегда придавала большое значение вопросам безопасности своей продукции для здоровья. Компания сотрудничает с пятью ведущими мировыми поставщиками сырья и располагает собственной высококлассной лабораторией, которая сотрудничает с Международной организацией по аккредитации лабораторий (International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC) и Азиатско-Тихоокеанской организацией по аккредитации лабораторий (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation, APLAC).

Это говорит о том, что лаборатория G&G имеет самые передовые инструменты для тестирования и проводит проверки качества продукции в соответствии с высокими требованиями. Сотрудники лаборатории также проверяют компоненты G&G на соответствие требованиям Директивы об ограничении использования опасных веществ (RoHS), чтобы строго контролировать содержание вредных веществ для обеспечения безопасности продукта.

В лаборатории G&G проводятся многократные испытания физических параметров тонеров. Измеряются размеры частиц, заряд, температура размягчения, температура стеклования и т. д., что должно гарантировать, что размер частиц порошка тонера не превышают уровень 5-10 мкм. Таким образом, порошки тонера прочно фиксируются на бумаге, демонстрируя хороший эффект печати.

Отмечается, что компоненты продуктов G&G тестируются в различных температурных и влажностных условиях, чтобы обеспечить хорошую герметичность при транспортировке и хранении и снизить вероятность просыпания порошка тонера. Более того, автоматический производственный процесс и чистая производственная среда являются ещё одним ключом к качеству расходных материалов G&G.

Также в G&G рассказали, что компания Bureau Veritas, один из ведущих мировых лидеров в области испытаний и сертификаций, провела тестирование продуктов G&G и подтвердила, что они соответствуют требования RoHS и регламенту REACH. Швейцарская компания SGS, также специализирующаяся на экспертизах и сертификации, подтвердила, что все протестированные продукты G&G соответствуют требованиям по электромагнитной совместимости (ЭМС).

Кроме того, картриджи G&G соответствуют стандартам системы качества ISO9001 и стандартам системы экологического управления ISO14000, а также прошли сертификацию международного стандарта расходных материалов для печати STMC. Как резюмирует компания, всё это означает, что G&G поставляет безопасные для человека и экологии продукты, которые можно покупать и использовать без опасений за своё здоровье.

Приобрести продукцию марки G&G, ассортимент которой включает решения для принтеров и многофункциональных устройств самых разных производителей, можно у официального дистрибьютора, компании Office Assistant. Узнать подробности можно на сайте officeassistant.ru.