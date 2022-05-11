RuTube возобновил работу спустя два дня после хакерской атаки

Видеохостинг RuTube возобновил работу после атаки хакеров. На починку сервиса у разработчиков ушло более двух суток. Как пишет «Коммерсант», по вопросу случившейся атаки руководство компании намерено обратиться в правоохранительные органы.

Пресс-служба RuTube заявила, что пользователям доступно более 99,5 % материалов, размещённых на платформе. Судя по всему, пострадали инструменты для работы авторов контента. Разработчики пообещали восстановить их функциональность в два этапа — сначала вернут студии и возможность загрузки контента, после чего появятся поиск и комментарии.

«Впереди ещё несколько этапов, в том числе определение хронологии действий злоумышленника, выявление полного перечня элементов инфраструктуры, затронутых инцидентом, сбор данных об особенностях использованного технического инструментария и прочее»,— заявили в пресс-службе компании.

Работа RuTube нарушилась утром 9 мая. Причиной стала кибератака неизвестных злоумышленников. По данным СМИ, в результате инцидента пострадали более 75 % инфраструктуры основной версии сайта и 90 % резервных копий.