Российская компания протестировала материнскую плату с китайским процессором и готова делать на ней ПК

Российский разработчик и производитель электроники Dannie протестировал первые референсные образцы китайских материнских плат MBX-Z60A на базе китайских процессоров. Отмечается, что подобные решения готовы справиться со множеством различных офисных задач. Также Dannie готова кастомизировать данные материнские платы под нужды своих клиентов.

Плата MBX-Z60A выполнена в форм-факторе Micro-ATX и оснащается встроенным 8-ядерным процессором известного китайского производителя. Последний представляют собой SoC, то есть «систему на чипе», которой не требуется дополнительный чипсет. Кроме восьми вычислительных ядер CPU с частотой до 2,7 ГГц и контроллера памяти на чипе присутствуют контроллеры 16 линий PCI Express 3.0, USB и SATA. Каждое ядро процессора оснащено 32 Кбайт кеш-памяти L1. Для восьми ядер также доступны два кластера кэша L2 по 4 Мбайт. Кеш-памяти L3 у чипа не предусмотрено, как и поддержки технологии многопоточности. Также имеется встроенное графическое ядро с поддержкой DirectX 11.1. Процессор производится по 16-нм технологии на мощностях TSMC по заказу китайского правительства. Более подробно о чипе, но в составе другой материнской платы, можно ознакомиться, например, в статье сайта Hardwareluxx.

Сама плата MBX-Z60A оснащена двумя слотами для ОЗУ стандарта DDR4 (поддерживаются модули DDR4-2133/2400/3200), двумя разъёмами PCIe x16, одним коннектором M.2 для NVMe-накопителей форматов 2242/2260/2280, а также дополнительным разъёмом M.2 для установки беспроводного модуля Wi-Fi и Bluetooth.

Для подсистемы постоянной памяти предусмотрено наличие четырёх разъёмов SATA III (6 Гбит/с). Также новинка получила гигабитный сетевой контроллер Realtek 8211F и аудиокодек Realtek ALC662 с поддержкой 5.1-канального звука. Внешние интерфейсы MBX-Z60A представлены четырьмя разъёмами USB 2.0 и четырьмя USB 3.0, а также выходами VGA (1920×1200 точек при 60 Гц), HDMI (3840×2160 и 30 Гц) и DisplayPort (3840×2160 и 30 Гц). Размеры платы составляют 225 × 205 мм.

В тестах Geekbench 5 использованный китайский процессор демонстрирует результаты в 355 баллов в однопоточном и 2187 баллов в многопоточном испытаниях. Таким образом новинка очень далека от актуального Intel Core i3-12100, который набирает в тех же тестах 1745 и 6565 баллов соответственно. Ближайшим аналогом в однопотоке является Intel Core 2 Quad Q8400, демонстрирующий те же 355 балла. В многоядерном тесте сопоставимые результаты дают двухъядерный и четырёхпоточный AMD Athlon 300GE или четырёхъядерный Core i5-2500 — 2144 и 2214 очков соответственно.

В тесте JetStream2, который измеряет производительность JavaScript и WebAssembly в веб-браузерах, китайский чип набирает 50 баллов.

По словам генерального директора компании Dannie, «такие решения могут стать в буквальном смысле спасением для рынка российской электроники». Он отмечает, что платы подходят для большого числа офисных задач и могут быть рекомендованы для использования в составе типовых рабочих мест государственных служащих, офисных работников, сотрудников массовых профессий, таких как банковские служащие, сотрудники общих центров обслуживания, бухгалтера, операционисты, специалисты по работе с заявками. Решения имеют высокую анти-санкционную привлекательность для государственных организаций в сегодняшних реалиях.