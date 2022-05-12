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Первые тесты 16-ядерного мобильного Core i7-12800HX — до 15 % быстрее Core i7-12700H, но в играх разницы почти нет

Хотя новые 16-ядерные мобильные процессоры Intel Alder Lake-HX, предназначенные для портативных рабочих станций и мощных игровых ноутбуков, были представлены лишь на днях, китайские издания уже начинают публиковать их обзоры. Например, команда китайской платформы Golden Pig Upgrade Pack опубликовала обзор чипа Core i7-12800HX.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Как отмечает Intel, серия Alder Lake-HX объединяет процессоры, спроектированные на основе тех же полупроводниковых кристаллов, что используются в настольных Alder Lake-S, но оптимизированные с точки зрения энергопотребления и перенесённые в BGA-упаковку. Роднит мобильные Alder Lake-HX с настольными ещё один аспект. Они требуют наличия отдельного чипсета HM670 на материнской плате ноутбука, в отличие от тех же мобильных Alder Lake-P, в которых чипсет встроен в отдельный кристалл, расположенный на одной подложке с кристаллом вычислительных ядер процессора.

Чипы Alder Lake-HX имеют поддержку 16 линий PCIe 5.0 для подключения графической карты и 4 линии PCIe 4.0 для NVMe SSD. Поддержка дополнительных 16 линий PCIe 4.0 и 12 линий PCIe 3.0 обеспечивается чипсетом. Наличие чипсета Intel HM670 можно отметить на фото ниже (компактная обведённая красным микросхема), где также красуется GPU NVIDIA GN20-E6 — основа мобильной GeForce RTX 3070 Ti. В правой части снимка расположен Core i7-12800HX.

Плата лэптопа на базе Core i7-12800HX. Источник изображения здесь и ниже: Golden Pig Upgrade Pack

Плата лэптопа на базе Core i7-12800HX. Источник изображения: Golden Pig Upgrade Pack

Разница между мобильной BGA- и настольной LGA-упаковкой чипов тоже имеется. У первой она на 2,2 мм тоньше, чем у десктопной версии. Некоторые SMD-компоненты мобильной версии чипа перенесены в другое место на подложке. Однако сам кристалл с вычислительными ядрами находится в том же месте, в центре.

Процессоры Alder Lake с ядерной формулой 8P+8E. Источник изображения: VideoCardz

Процессоры Alder Lake с ядерной формулой 8P+8E. Источник изображения: VideoCardz

На обзор китайскому обозревателю попали два одинаковых игровых ноутбука Lenovo Y9000P, оснащённых графическими ускорителями GeForce RTX 3070 Ti, а также одинаковым объёмом оперативной памяти DDR5-4800. Разница между лэптопами заключается только в процессорах. В одном используется 14-ядерный Core i7-12700H (Alder Lake-P), в другом — 16-ядерный Core i7-12800HX (Alder Lake-HX). Пределы показателей энергопотребления PL1 и PL2 у чипа Alder Lake-P составляют 115 и 135 Вт, а у модели Alder Lake-HX — увеличены до 125 и 175 Вт соответственно.

Модель Core i7-12800HX предлагает практически одинаковую с Core i7-12700H однопоточную производительность. Однако его многопоточная производительность в среднем на 15 % выше.

Intel Core i7-12800HX и Core i7-12700H в синтетических тестах. Источник изображения: Golden Pig Upgrade Pack

Intel Core i7-12800HX и Core i7-12700H в синтетических тестах. Источник изображения: Golden Pig Upgrade Pack

В играх наличие двух дополнительных ядер и 100 МГц дополнительной максимальной тактовой частоты, которая у модели Alder Lake-HX составляет 4,8 ГГц, погоды не делают.

Intel Core i7-12800HX и Core i7-12700H в играх. Источник изображения: Golden Pig Upgrade Pack

Intel Core i7-12800HX и Core i7-12700H в играх. Источник изображения: Golden Pig Upgrade Pack

Оба процессора демонстрируют примерно одинаковый уровень производительности. Разница в пользу Core i7-12800HX составляет всего 2,56 %, да и то, только в некоторых AAA-проектах.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры,
Теги: alder lake, процессор, мобильный, тесты
alder lake, процессор, мобильный, тесты
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