3DNews Технологии и рынок IT. Новости планшетные компьютеры и смартбуки Google показала грядущие Pixel 7 и AR-оч...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Google показала грядущие Pixel 7 и AR-очки с переводом речи, а также анонсировала выпуск планшета

Сегодня стартовала конференция для разработчиков Google I/O, на открытии которой был представлен ряд новых устройств, включая смартфон Pixel 6a, умные часы Pixel Watch и беспроводные наушники Pixel Buds Pro. Помимо этого Google анонсировал ряд грядущих новинок, включая следующие флагманские смартфоны, планшет и AR-очки.

О грядущих новинках Google не стала сильно распространяться, но некоторые подробности всё же озвучила. Так флагманские смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro, которые дебютируют в грядущем октябре вместе с Android 13, будут построены на процессоре Google Tensor следующего поколения. Напомним, чип Tensor первого поколения был использован в актуальных флагманах Pixel 6, и представленные сегодня Pixel 6a также используют эти процессоры.

По внешнему виду можно судить, что Pixel 7 получит двойную камеру, тогда как у Pixel 7 Pro будет три тыльных модуля. Дизайн новинок можно назвать развитием идей, реализованных в актуальных Pixel 6. Сама Google отметила, что Pixel 7 и 7 Pro «созданы для тех, кому нужны новейшие технологии и высочайшая производительность».

Помимо этого, Google анонсировала возвращение на рынок планшетов. В 2023 году будет выпущен Android-планшет на чипе Tensor, ориентированный на развлечения и потребление контента. Компания пообещала уделить внимание оптимизации приложений под большой экран. К сожалению, это устройство показано не было.

И, пожалуй, самой необычной новинкой, показанной сегодня Google, являются AR-очки. Внешне они выглядят как самые обычные очки, но оснащены камерой и некой электронной начинкой. Технических подробностей пока что нет. Но отмечается, что очки обладают функцией перевода речи собеседника в субтитры в реальном времени. Таким образом Google намерена разрушить любые барьеры в общении.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google решила возродить приложение Wallet
Pixel 6a оказался лишён 3,5-мм разъёма для наушников, хотя раньше Google высмеивала iPhone за его отсутствие
Новый инструмент Google позволит пользователям удалять информацию о себе из результатов поиска
Google анонсировала смарт-часы Pixel Watch, но в продажу они поступят только осенью
Google представила Pixel 6A — смартфон на фирменном чипе Tensor по цене $449
Сегодня стартует Google I/O 2022 — компания расскажет об Android 13 и других новых разработках
Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, планшетные компьютеры и смартбуки, носимая электроника,
Теги: google, pixel 7, pixel, смартфоны
google, pixel 7, pixel, смартфоны
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Сравнительный тест камер флагманских смартфонов (2022): Apple iPhone 13 Pro Max, Huawei P50 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra, Xiaomi Mi 11 Ultra 46
Выбираем компактный смартфон в 2022 году 42
Обзор MSI MAG B660M MORTAR WIFI DDR4: всем бы по такой плате 30
Galactic Civilizations IV — перенасыщенная галактика. Рецензия 9

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Альфа-банк» создал прозрачный банкомат с СЖО и RGB-подсветкой
Телескоп «Хаббл» обнаружил звезду, которая выжила после превращения «соседки» в сверхновую
Представлено первое изображение сверхмассивной чёрной дыры в центре Млечного Пути
Sony представила флагманские наушники WH-1000XM5 с новым дизайном и улучшенными характеристиками
Первый обзор AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 — так же хорошо, как и NVIDIA DLSS 2.0
Изометрический ролевой боевик Achilles: Legends Untold добрался до раннего доступа Steam 4 ч.
Полноценная демонстрация геймплея ремейка Dead Space пройдёт за три месяца до релиза — игра выйдет 27 января 5 ч.
Авторы Fall Guys опубликовали тизер «крупнейшего анонса» в истории игры 6 ч.
Первая Alan Wake выйдет на Switch, вторая пропустит летнюю презентацию, а по франшизе снимут сериал 6 ч.
Издатель Control и ПК-версии Death Stranding проведёт презентацию своих игр 6 ч.
Слухи: Bethesda пошла на перенос Starfield, чтобы игра не повторила судьбу Cyberpunk 2077 7 ч.
Видео: анонсирующий трейлер космической 4X-стратегии The Pegasus Expedition 7 ч.
NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Ready 512.77 WHQL с поддержкой Evil Dead: The Game и других новых игр 8 ч.
Epic Games Store устроил раздачи Jotun и Redout, а на следующей неделе подарит тайную игру 8 ч.
Первое сюжетное дополнение к Dying Light 2 задержится до сентября, но июнь без нового контента не останется 8 ч.
Новая статья: Обзор смартфона OnePlus Nord CE 2: время серых 3 ч.
AMD запустила акцию с раздачей игр новым покупателям Radeon RX 6000 5 ч.
ASUS: поставки готовых ПК, видеокарт и материнских плат упадут на 10–15 % во втором квартале 6 ч.
Uptime Institute займётся подготовкой и аккредитацией специалистов в области экологической устойчивости ЦОД 7 ч.
Google запустит единый стандарт умного дома Matter осенью 2022 года — он обеспечит совместимость решений самых разных компаний 8 ч.
HP представила ноутбук ZBook Fury 16 G9 с чипом Intel Alder Lake-HX и профессиональной графикой NVIDIA или AMD 8 ч.
NVIDIA примет участие в выставке Computex 2022 — 23 мая компания расскажет о новых продуктах и технологиях 8 ч.
Смартфон-раскладушка Samsung Galaxy Z Flip 4 показался на рендере — почти что копия предшественника 8 ч.
Gigabyte сообщила о производственном браке плат Z690I Aorus Ultra — компания готова их заменить или вернуть деньги 9 ч.
Samsung выпустит планшет Galaxy Tab S6 Lite 2022 Edition с чипом Snapdragon 720G 9 ч.