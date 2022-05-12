Google показала грядущие Pixel 7 и AR-очки с переводом речи, а также анонсировала выпуск планшета

Сегодня стартовала конференция для разработчиков Google I/O, на открытии которой был представлен ряд новых устройств, включая смартфон Pixel 6a, умные часы Pixel Watch и беспроводные наушники Pixel Buds Pro. Помимо этого Google анонсировал ряд грядущих новинок, включая следующие флагманские смартфоны, планшет и AR-очки.

О грядущих новинках Google не стала сильно распространяться, но некоторые подробности всё же озвучила. Так флагманские смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro, которые дебютируют в грядущем октябре вместе с Android 13, будут построены на процессоре Google Tensor следующего поколения. Напомним, чип Tensor первого поколения был использован в актуальных флагманах Pixel 6, и представленные сегодня Pixel 6a также используют эти процессоры.

По внешнему виду можно судить, что Pixel 7 получит двойную камеру, тогда как у Pixel 7 Pro будет три тыльных модуля. Дизайн новинок можно назвать развитием идей, реализованных в актуальных Pixel 6. Сама Google отметила, что Pixel 7 и 7 Pro «созданы для тех, кому нужны новейшие технологии и высочайшая производительность».

Помимо этого, Google анонсировала возвращение на рынок планшетов. В 2023 году будет выпущен Android-планшет на чипе Tensor, ориентированный на развлечения и потребление контента. Компания пообещала уделить внимание оптимизации приложений под большой экран. К сожалению, это устройство показано не было.

И, пожалуй, самой необычной новинкой, показанной сегодня Google, являются AR-очки. Внешне они выглядят как самые обычные очки, но оснащены камерой и некой электронной начинкой. Технических подробностей пока что нет. Но отмечается, что очки обладают функцией перевода речи собеседника в субтитры в реальном времени. Таким образом Google намерена разрушить любые барьеры в общении.