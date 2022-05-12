Минобороны США проведёт слушания об НЛО на следующей неделе — в последний раз такое было более 50 лет назад

На следующей неделе комиссия Палаты представителей США проведёт открытое слушание в Конгрессе, которое будет посвящено неопознанным летающим объектам. Последний раз власти проводили подобное заседание более 50 лет назад. За ним последует закрытое слушание в рамках программы Пентагона, известной как «Группа по идентификации и управлению воздушными объектами».

Во время слушаний, назначенных на 17 мая, будут рассматриваться отчёты американской разведки, которая дала предварительную оценку 144 случаям, связанным с «неопознанными явлениями в воздухе», зафиксированными с 2004 года. При этом специалисты ведомства сумели дать объяснения лишь в одном случае.

«Американский народ ожидает и заслуживает, чтобы его лидеры в правительстве и разведке серьёзно оценили и отреагировали на любые потенциальные риски для национальной безопасности, особенно те, что мы не можем до конца понять», — считает член Палаты представителей от Демократической партии Андре Карсон (Andre Carson).

Председатель Палаты представителей по разведке Адам Шифф (Adam Schiff) добавил, что предстоящие слушания «дадут общественности возможность услышать от экспертов в данной области и лидеров разведывательного сообщества об одной из величайших загадок нашего времени и разорвать порочный круг чрезмерной секретности и спекуляций с правдой и прозрачностью».