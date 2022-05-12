Google анонсировала беспроводные наушники Pixel Buds Pro с активным шумоподавлением и пространственным звуком за $199

На открытии конференции для разработчиков Google I/O широкой публике показали немало любопытных новинок, включая будущие флагманские смартфоны Pixel 7, аппарат Pixel 6a, смарт-часы Pixel Watch, а также анонсировали будущие новинки, такие как планшеты и AR-очки. Вместе с этим IT-гигант представил беспроводные наушники Pixel Buds Pro, которые станут самым премиальным продуктом компании в этой категории и будут прямым конкурентом Apple AirPods Pro.

Визуально представленная новинка и зарядный кейс сильно напоминают Pixel Buds 2020 года. Одна из особенностей наушников заключается в наличии 6-ядерного чипа, на основе которого функционирует система активного шумоподавления, способная адаптироваться к окружающей пользователя обстановке. Сообщается о поддержке пространственного звука, но, в отличие от AirPods Pro, в Pixel Buds Pro отсутствует функция отслеживания положения головы пользователя. Ожидается, что эта функция появится позднее.

Далеко не всем нравится ощущение герметичности в ушах от силиконовых накладок наушников, но, похоже, разработчики из Google хорошо потрудились над тем, чтобы новые наушники компании подходили всем. В Pixel Buds Pro есть датчики, которые «измеряют давление в ушном канале, чтобы вкладыши могли сбрасывать его, помогая пользователю избежать дискомфорта».

Устройство также поддерживает режим «прозрачности», использование которого позволяет пользователю слышать окружающие звуки при воспроизведении аудио. Поддерживается функция многоточечного подключения по Bluetooth, благодаря которой осуществляется автоматическое переключение между используемыми устройствами.

Что касается автономности, то при отключённом шумоподавлении одного заряда хватает на воспроизведение музыки в течение 11 часов. Использование функции шумоподавления снизит автономность до 7 часов. Сами наушники защищены от влаги в соответствии со стандартом IPX4, а кейс — IPX2. Для зарядки кейса предусмотрен интерфейс USB Type-C, а также имеется поддержка беспроводной зарядки.

Pixel Buds Pro будут доступны в чёрном, синем, зелёном и красном цветовых вариантах по цене в $199. Предварительный заказ на покупку новых наушников Google можно будет оформить с 21 июля, а розничные продажи стартуют 28 июля.