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Rivian удалось выпустить с прошлой осени почти 5000 электромобилей и принять заказы на 90 тысяч

Драматичные события вокруг компании Rivian начали развиваться ещё до публикации квартального отчёта, поскольку Ford Motor решила избавиться от крупного пакета акций молодого автопроизводителя. Тем не менее, после выхода квартальной статистики ценные бумаги Rivian подорожали, поскольку компания хотя бы не стала снижать прогноз по количеству запланированных к выпуску на этот год электромобилей.

Источник изображения: Rivian

Источник изображения: Rivian

Торговую сессию акции Rivian завершили снижением стоимости на 9,61 %, всего с девятого мая растеряв около трети своей стоимости. Правда, после закрытия торгов, когда уже была опубликована квартальная статистика компании, они отыграли часть утерянных позиций, укрепившись в цене на 6,8 %. Инвесторы расценили за положительные сигналы сохранение производственных планов на текущий год, увеличение объёмов предварительных заказов и наличие $17 млрд денежных средств.

По словам руководства, этих денег хватит не только для реализации инвестиционной программы текущего года, но и для организации производства более доступной модели электромобиля R2, которое будет развёрнуто на новом предприятии в Джорджии к 2025 году. Существующее производство в Иллинойсе компания рассчитывает масштабировать до 150 тысяч машин в год, хотя в текущем году не сможет выпустить более 25 тысяч электромобилей из-за проблем с доступностью компонентов.

К девятому мая этого года с осени прошлого было выпущено около 5000 электромобилей марки Rivian, включая пикапы R1T, кроссоверы R1S и коммерческие фургоны EDV 700 для Amazon. Более компактная модель фургона EDV 500 в настоящее время проходит последнюю стадию тестирования, по словам руководства компании. Объёмы поставок продукции растут, хотя и достаточно медленно. В минувшем квартале Rivian удалось произвести 2553 электромобиля, но отгружено было только 1227 штук.

Что характерно, к концу квартала Rivian располагала предварительными заказами на более чем 90 тысяч электромобилей, и не менее 10 тысяч из них уже были сделаны после повышения цен в начале марта. Средняя стоимость заказываемых электромобилей в этот период достигла $93 000. Компания не стала менять инвестиционную программу на текущий год. Она всё ещё рассчитывает выпустить в этом году 25 тысяч электромобилей, потратить на капитальные нужды $2,6 млрд и удержать операционные расходы в пределах $4,8 млрд.

Если говорить собственно о финансовых итогах квартала, то выручка Rivian достигла $95 млн, чистые убытки составили $1,59 млрд, а убытки в пересчёте на одну акцию не превысили $1,43. Большинство этих показателей хуже ожиданий рынка, но это не помешало акциям Rivian подорожать после закрытия сессии. В начале этой недели компания Ford Motor продала 8 млн принадлежащих ей акций Rivian, хотя на руках у неё остаются ещё около 94 млн акций, поэтому говорить о полном разочаровании стратегического инвестора в молодом автопроизводителе не приходится.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, комментарии последних событий, финансовые новости и аналитика,
Теги: rivian, электромобиль, финансы, аналитика, акции
rivian, электромобиль, финансы, аналитика, акции
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