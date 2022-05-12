Роглайк-экшен Lovecraft’s Untold Stories 2 перенесли на неопределённый срок перед самым релизом

Издательство 1C Entertainment и разработчики из петербургской студии Blini Games объявили о вынужденном переносе своего приключенческого боевика с роглайк-элементами Lovecraft’s Untold Stories 2.

Напомним, до недавнего времени премьера Lovecraft’s Untold Stories 2 ожидалась на следующей неделе, 17 мая. В назначенный день, впрочем, игра в продажу не поступит — релиз откладывается на неопределённый срок.

На такой шаг разработчики решились в связи с получением от тестировщиков большого количества отзывов об игровом балансе. Дополнительное время команда потратит на доработку и внесение необходимых изменений.

Новую дату выхода Lovecraft’s Untold Stories 2 обещают предоставить в «ближайшее время», а пока призывают следить за обновлениями. По всей видимости, задержка выйдет не очень продолжительной.

Lovecraft’s Untold Stories 2 создаётся для Steam и GOG. Игра предлагает новый визуальный стиль, шесть персонажей на выбор, процедурно генерируемые локации, десяток разнообразных врагов и легендарных боссов.