Avatar: Frontiers of Pandora, Mario + Rabbids Sparks of Hope и Skull & Bones выйдут не раньше октября

Французское издательство Ubisoft в рамках отчёта за прошедший финансовый год уточнило сроки выхода нескольких своих премиальных игр и анонсировало международный релиз Rabbids: Adventure Party.

Как стало известно из отчёта, приключенческий экшен от первого лица Avatar: Frontiers of Pandora, тактическая стратегия Mario + Rabbids Sparks of Hope и пиратский боевик Skull & Bones до сих пор заявлены на текущий финансовый год (до апреля 2023-го).

В ходе конференц-звонка финансовый директор Ubisoft Фредерик Дуге (Frederick Duguet) уточнил, что все три перечисленные игры поступят в продажу во второй половине отчётного периода, начинающейся 1 октября текущего года.

Что касается Rabbids: Adventure Party, то эксклюзивное для китайского региона приключение выйдет на Западе под названием Rabbids: Party of Legends. Произойдёт это до 30 июня на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и в Google Stadia.

Avatar: Frontiers of Pandora заявлена для PC, PS5, Xbox Series X и S, Mario + Rabbids Sparks of Hope планируется к выпуску эксклюзивно на Nintendo Switch, а Skull & Bones пока подтверждена для PC, PS4 и Xbox One.