Разработчики подводного приключения Silt уточнили сроки выпуска и целевые платформы игры

Издательство Fireshine Games (бывшая Sold Out) и разработчики из британской студии Spiral Circus уточнили сроки выхода и целевые платформы своего подводного приключения с элементами головоломки Silt.

Напомним, Silt была официально представлена в прошлом июне и ожидалась к релизу до конца весны текущего года. До недавнего времени игру планировали выпустить эксклюзивно на ПК.

Как стало известно, Silt появится на прилавках в июне текущего года для PC (Steam) и Nintendo Switch. Анонс сопровождался новым геймплейным трейлером игры. Ролик прикреплён ниже.

События Silt развернутся в сюрреалистичных глубинах океана. Игрокам достанется роль одинокого водолаза, который стремится раскрыть давно забытые тайны, скрытые в подводной бездне.

Разработчики обещают тревожный чёрно-белый мир, схватки с глубинными исполинами, возможность захватывать тела морских существ для решения головоломок. Игра получит поддержку русского языка.