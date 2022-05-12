Цена биткоина упала ниже $27 тыс. и продолжает снижаться

Как сообщает новостной портал CNBC, в среду цена биткоина на фоне общего кризиса на криптовалютном рынке, по данным компании Coin Metrics, упала на 2,42 % до $28 716,15 и продолжает снижаться. Курс Ether по итогам вчерашних торгов снизился на 4,93 % до $2021,95.

Цена криптовалют и акций упала после того, как Бюро трудовой статистики США сообщило о росте потребительских цен в апреле на 8,3 % — несколько больше, чем ожидали экономисты, опрошенные сотрудниками Dow Jones.

Это напугало инвесторов, поспешивших избавляться от активов с высоким риском, включая криптовалюты. По словам экспертов, в цене упали как акции, так и криптоактивы, что вызвало панику на рынке.

Биткоин уже второй раз за неделю падает в цене ниже $29 тыс. Эксперты считают $30 тыс. для биткоина знаковой точкой отсчёта — совсем недавно он поднялся до $40 тыс., но вскоре вновь растерял все отвоёванные позиции.

Дополнительно инвесторы оценивают новости о проекте Terra — неожиданно популярный стейблкоин TerraUS стремительно обвалился, его биржевая цена составила намного меньше декларируемых $1. Известно, что стейблкоин обеспечивался другими цифровыми активами, включая биткоин.

На момент подготовки материала цена биткоина по версии CoinDesk составляла $26-27 тыс. и продолжает колебаться.