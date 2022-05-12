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Subaru начнёт выпускать электромобили в 2027 году

Японская компания Subaru объявила в четверг о планах инвестировать в течение следующих пяти лет около 250 млрд иен ($1,9 млрд) в производство аккумуляторов для электромобилей, а также установить на своём основном заводе в префектуре Гумма (Япония) линию по производству электромобилей, чтобы начать их выпуск с 2027 года.

Источник изображения: автолого.рф

Источник изображения: автолого.рф

Японские автопроизводители заметно отстают от своих конкурентов в выпуске электромобилей, и уровень проникновения автотранспорта на электрическом ходу в стране составляет всего 1 %. Теперь японские компании, стремясь наверстать упущенное, начинают вкладывать значительные средства в это направление. В частности, Honda Motor планирует потратить 5 трлн иен ($40 млрд) в течение десятилетия на разработку и выпуск электромобилей, чтобы к 2030 году иметь в своём портфолио до 30 моделей на электрическом приводе. А Toyota Motor инвестирует $624 млн долларов в производство компонентов для электромобилей в Индии.

К 2030 году Subaru планирует довести уровень продаж электромобилей в общем объёме реализации до 40 %. В настоящее время порядка 70 % глобальных продаж японской компании приходится на рынок США. В текущем финансовом году, который закончится в марте 2023 года, японская компания планирует получить операционную прибыль в размере 200 млрд иен, что немного больше прогноза аналитиков, равного 196 млрд иен.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: subaru, электромобиль, япония
subaru, электромобиль, япония
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