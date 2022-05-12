3DNews Новости Software PlayStation Авторы Soul Hackers 2 рассказали о слиян...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Авторы Soul Hackers 2 рассказали о слиянии демонов и устройстве мира игры

Издатель и разработчик Atlus сообщил о выпуске третьего видео из цикла руководств Summoners Guide для ролевой игры Soul Hackers 2. Ролик рассказывает об устройстве мира и слиянии демонов.

Источник изображений: Atlus

Источник изображений: Atlus

В Soul Hackers 2 борется несколько фракций призывателей демонов (в том числе Фантомное общество и группировка Ятагарасу). Тем не менее во вселенной игры есть нейтральная территория — так называемые царства (Realms).

Царства представляют собой скрытые от простых людей районы с разнообразными предприятиями: чёрным рынком с товарами сомнительного происхождения, местом для апгрейда гаджетов и магазином Виктора — специалиста по слиянию демонов.

Cirque du Goumaden (так называется заведение Виктора) предлагает скрещивать демонов для получения новых монстров. Слияния бывают обычными, особыми, рекомендованными и поисковыми.

По мере развития демоны не только становятся сильнее, но и учат новые приёмы. Получив их все, монстр сделает игроку подарок. Они бывают разных типов, но особенно ценны мистики, которые дают различные бонусы.

Отдельный сегмент опубликованного руководства посвящён внештатному призывателю демонов Сайдзо, однако всю актуальную информацию о нём разработчики представили ещё на прошлой неделе.

Soul Hackers 2 поступит в продажу 26 августа текущего года для PC (Steam, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Японская премьера игры состоится на день раньше — 25 августа.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Видео: романтик Сайдзо и его история в новом трейлере Soul Hackers 2
Видео: пять минут непрерывного геймплея ролевой игры Soul Hackers 2
Видео: Фантомное общество и исследование подземелий в новом выпуске руководства по Soul Hackers 2
Nintendo рассказала о новых успехах игр для Switch — продажи Pokemon Legends: Arceus превысили 12 млн копий
Создатели Gotham Knights не собираются расширять кооператив
В вакансиях Playground Games углядели фактическое подтверждение Forza Horizon 6
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Xbox, PlayStation,
Теги: soul hackers 2, atlus, ролевая игра, jrpg
soul hackers 2, atlus, ролевая игра, jrpg
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Сравнительный тест камер флагманских смартфонов (2022): Apple iPhone 13 Pro Max, Huawei P50 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra, Xiaomi Mi 11 Ultra 46
Выбираем компактный смартфон в 2022 году 42
Обзор MSI MAG B660M MORTAR WIFI DDR4: всем бы по такой плате 30
Galactic Civilizations IV — перенасыщенная галактика. Рецензия 9

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Альфа-банк» создал прозрачный банкомат с СЖО и RGB-подсветкой
Первый обзор AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 — так же хорошо, как и NVIDIA DLSS 2.0
Телескоп «Хаббл» обнаружил звезду, которая выжила после превращения «соседки» в сверхновую
Представлено первое изображение сверхмассивной чёрной дыры в центре Млечного Пути
NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Ready 512.77 WHQL с поддержкой Evil Dead: The Game и других новых игр
Изометрический ролевой боевик Achilles: Legends Untold добрался до раннего доступа Steam 4 ч.
Полноценная демонстрация геймплея ремейка Dead Space пройдёт за три месяца до релиза — игра выйдет 27 января 5 ч.
Авторы Fall Guys опубликовали тизер «крупнейшего анонса» в истории игры 6 ч.
Первая Alan Wake выйдет на Switch, вторая пропустит летнюю презентацию, а по франшизе снимут сериал 6 ч.
Издатель Control и ПК-версии Death Stranding проведёт презентацию своих игр 7 ч.
Слухи: Bethesda пошла на перенос Starfield, чтобы игра не повторила судьбу Cyberpunk 2077 7 ч.
Видео: анонсирующий трейлер космической 4X-стратегии The Pegasus Expedition 8 ч.
Epic Games Store устроил раздачи Jotun и Redout, а на следующей неделе подарит тайную игру 8 ч.
Первое сюжетное дополнение к Dying Light 2 задержится до сентября, но июнь без нового контента не останется 9 ч.
Apple заблокировала возможность оплаты в App Store со счёта мобильного для абонентов «Мегафона» и Yota 10 ч.
Новая статья: Обзор смартфона OnePlus Nord CE 2: время серых 3 ч.
Sony представила флагманские наушники WH-1000XM5 с новым дизайном и улучшенными характеристиками 4 ч.
AMD запустила акцию с раздачей игр новым покупателям Radeon RX 6000 5 ч.
ASUS: поставки готовых ПК, видеокарт и материнских плат упадут на 10–15 % во втором квартале 6 ч.
Uptime Institute займётся подготовкой и аккредитацией специалистов в области экологической устойчивости ЦОД 7 ч.
Google запустит единый стандарт умного дома Matter осенью 2022 года — он обеспечит совместимость решений самых разных компаний 8 ч.
HP представила ноутбук ZBook Fury 16 G9 с чипом Intel Alder Lake-HX и профессиональной графикой NVIDIA или AMD 8 ч.
NVIDIA примет участие в выставке Computex 2022 — 23 мая компания расскажет о новых продуктах и технологиях 8 ч.
Смартфон-раскладушка Samsung Galaxy Z Flip 4 показался на рендере — почти что копия предшественника 8 ч.
Gigabyte сообщила о производственном браке плат Z690I Aorus Ultra — компания готова их заменить или вернуть деньги 9 ч.