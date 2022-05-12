Авторы Soul Hackers 2 рассказали о слиянии демонов и устройстве мира игры

Издатель и разработчик Atlus сообщил о выпуске третьего видео из цикла руководств Summoners Guide для ролевой игры Soul Hackers 2. Ролик рассказывает об устройстве мира и слиянии демонов.

В Soul Hackers 2 борется несколько фракций призывателей демонов (в том числе Фантомное общество и группировка Ятагарасу). Тем не менее во вселенной игры есть нейтральная территория — так называемые царства (Realms).

Царства представляют собой скрытые от простых людей районы с разнообразными предприятиями: чёрным рынком с товарами сомнительного происхождения, местом для апгрейда гаджетов и магазином Виктора — специалиста по слиянию демонов.

Cirque du Goumaden (так называется заведение Виктора) предлагает скрещивать демонов для получения новых монстров. Слияния бывают обычными, особыми, рекомендованными и поисковыми.

По мере развития демоны не только становятся сильнее, но и учат новые приёмы. Получив их все, монстр сделает игроку подарок. Они бывают разных типов, но особенно ценны мистики, которые дают различные бонусы.

Отдельный сегмент опубликованного руководства посвящён внештатному призывателю демонов Сайдзо, однако всю актуальную информацию о нём разработчики представили ещё на прошлой неделе.

Soul Hackers 2 поступит в продажу 26 августа текущего года для PC (Steam, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Японская премьера игры состоится на день раньше — 25 августа.