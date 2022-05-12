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Число атак вирусов-вымогателей на российские компании утроилось

В специализирующихся на вопросах кибербезопасности компаниях подсчитали, что с начала весны в три раза выросло количество атак вирусов-вымогателей на ресурсы российских предприятий. Это связывают с украинскими событиями: после его начала в хакерском сообществе произошёл раскол, когда разные группировки стали поддерживать разные стороны конфликта, пишет «Коммерсантъ».

Источник изображения: Gerd Altmann / pixabay.com

Источник изображения: Gerd Altmann / pixabay.com

В «Лаборатории Касперского» отметили, что в 2022 году операторы вирусов-вымогателей сменили тактику, переключившись с массовых рассылок на атаки с чётко обозначенной целью, а также стали использовать более сложное ПО, способное работать на нескольких операционных системах. В частности, хакерская группировка Conti разработала шифровальщик, способный работать в системах Linux — это «перспективное» направление, отметили в компании Positive Technologies, поскольку популярность этих платформ растёт.

Не менее важным оказалась геополитическая сторона вопроса: группировки хакеров начали принимать одну из сторон в украинским конфликте и проводить свои атаки в поддержку России или Украины. Олег Скулкин из компании Group-IB рассказал, что после заявления группировки Conti о поддержке российской стороны один из её украинских партнёров выложил в открытый доступ личные данные участников группировки и исходный код созданного ими вируса-шифровальщика, который впоследствии стал использоваться против российских компаний. В целом с начала весны, говорят в Group-IB, количество атак вирусов-вымогателей на ресурсы российских компаний утроилось.

Отмечается также, что несколько изменился вектор кибератак: традиционно вирусы-шифровальщики использовались с целью вымогательства за восстановление доступа к данным. Теперь же хакеры всё чаще преследуют иные цели: похищение и публикацию закрытых данных, как это было в ходе инцидента с RuTube, а также нарушение работоспособности ресурсов только ради общественного резонанса.

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Рубрики: Новости Software, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности,
Теги: вирус-вымогатель, шифровальщик, кибератаки
вирус-вымогатель, шифровальщик, кибератаки
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