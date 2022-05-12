Colorful представила плату iGame Z690D5 Ultra для чипов Intel Alder Lake

Компания Colorful анонсировала материнскую плату iGame Z690D5 Ultra, предназначенную для построения высокопроизводительных игровых компьютеров и систем для создателей контента.

Задействован набор логики Intel Z690; допускается установка процессоров Intel Core двенадцатого поколения в исполнении LGA 1700 (семейство Alder Lake). Доступны четыре разъёма для модулей оперативной памяти DDR5.

Новинка оборудована двумя слотами PCIe 4.0 x16 для дискретных графических ускорителей и тремя коннекторами M.2 для быстрых твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe 4.0 x4.

Плата получила агрессивный дизайн с радиаторами охлаждения. Есть сетевой контроллер 2.5 GbE и гнёзда для подключения антенны Wi-Fi. Интерфейсный блок содержит разъёмы HDMI и DisplayPort, четыре порта USB 3.2 Gen 2, порт USB-C и набор аудиогнёзд.

В продажу модель Colorful iGame Z690D5 Ultra поступит до конца мая по ориентировочной цене 290 долларов США.