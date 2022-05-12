Siemens полностью сворачивает работу в России

Немецкий конгломерат Siemens AG в сложившейся ситуации принял решение полностью прекратить деятельность на территории Российской Федерации, о чём говорится в официальном заявлении. Siemens осуществляет деятельность по многим направлениям. Компания работает в областях автоматизации и автоматики, электротехники и электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также связи.

«Сегодня мы объявили о нашем решении провести упорядоченный процесс сворачивания нашей промышленной деятельности в России. <..> Компания начала процедуру прекращения своей производственной деятельности. Siemens была одной из первых компаний, приостановивших все новые операции и международные поставки в Россию на время оценки ситуации для обеспечения безопасности 3000 своих сотрудников в стране», — говорится в сообщении.

Компания уточнила, что на её деятельности негативно отразились «всеобъемлющие международные санкции» против России, которые затруднили работу в стране, связанную с железнодорожными коммуникациями и техническим обслуживанием. При этом руководство Siemens отметило, что компания продолжит поддерживать своих сотрудников в России «по мере возможностей». В российском подразделении работает более 2,7 тыс. человек.

Нужно отметить, что Минпромторг России в начале мая включил продукцию Siemens в перечень товаров для параллельного импорта — это позволяет её ввозить без разрешения правообладателя.

Согласно свежему отчёту Siemens по итогам второго квартала текущего финансового года (закончился 31 марта), чистая прибыль компании снизилась на 49 % в годовом сравнении и составила €1,21 млрд. При этом ограничение деятельности в России и смежные обстоятельства уменьшили чистую прибыль компании на €0,6 млрд.